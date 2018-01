Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,00 Euro -1,07% (12.01.2018, 14:23)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 79,29 +0,29% (12.01.2018, 14:25, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(12.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets weisen darauf hin, dass sich Gilead Sciences Inc. mit der Verlagerung des Fokus weg von Virostatika nicht alles um das Hepatitis C-Geschäft drehe.Abgesehen von besser vorhersehbaren Hepatitis C-Erlösen seien ein starker Start des HIV-Wirkstoffs bictegravir und das Non-Hodgkin-Lymphom-Mittel Yescarta entscheidend für die neue, stärker diversifizierte Identität von Gilead Sciences.Analyst M. Ian Somaiya glaubt, dass 2018 für das Unternehmen ein besseres Jahr sein werde als 2017. Für eine Hochstufung sei die Diversifizierung aber noch nicht weit genug fortgeschritten.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:65,20 Euro -1,21% (12.01.2018, 14:03)