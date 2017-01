Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

71,79 Euro -1,45% (05.01.2017, 16:05)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 75,75 -0,82% (05.01.2017, 16:08)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(05.01.2017/ac/a/n)

Rye (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Jing He von Gabelli & Company:Aktienanalystin Jing He vom Investmenthaus Gabelli & Company empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Gabelli & Company weisen darauf hin, dass bei Gilead Sciences Inc. mit der Ernennung von Dr. Riva, einem Novartis-Veteran, zum Chef des Hämatologie/Onkologie-Geschäfts die Übernahme von Incyte wahrscheinlicher geworden sei.Incyte sei groß genug, um eine neue Richtung zu geben und Gilead Sciences langfristiges Wachstum zu bescherenIn ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Gabelli & Company das "buy"-Rating.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:71,95 Euro -1,45% (05.01.2017, 15:54)