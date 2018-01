Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

71,80 EUR +4,21% (29.01.2018, 18:06)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

88,745 USD +3,84% (29.01.2018, 17:57)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktie: Jahreshochs aus 2017 überwunden! ChartanalyseNoch vor wenigen Tagen steckte das Wertpapier des US-Biotechunternehmens Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) in einer engen Konsolidierung fest, am Freitag begann das Papier schließlich loszurennen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Am Montag schon sei es sogar gelungen die Jahreshochs aus 2017 dynamisch zu durchbrechen und ein Kaufsignal aufzustellen.Damit bestehe jetzt kein Zweifel mehr, dass die Mitte letzten Jahres gestartete Aufwärtsbewegung weiteres Kurspotenzial freisetzen könne. Zugleich habe aber auch das wichtige 38,2% Fibonacci-Retracement bei 86,52 US-Dollar als Hürde überwunden werden können und sollte zusätzliche Käufer mobilisiert haben. Der gesamte US-Biotechindex habe sich schon vor einiger Zeit in Bewegung gesetzt, Gilead Sciences ziehe jetzt nur gleich und besitzt noch deutliches Aufwärtspotenzial. Die nächsten markanten Hürden aus 2016 würden sich nämlich noch ein gutes Stück weit höher befinden und seien im Bereich des 61,8% Fibos aufzufinden.Aktuell nähre sich die Aktie des Biotechunternehmens einer kleineren Hürde um 88,85 US-Dollar an und könnte in diesem Bereich einen kleinen Dämpfer erleben. Das übergeordnete Ziel bei rund 100,00 US-Dollar wurde aber schon aktiviert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.01.2018)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:71,60 EUR +5,92% (29.01.2018, 17:35)