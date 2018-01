XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von Jefferies & Co:Aktienanalyst Michael J. Yee vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse nunmehr zum Kauf.Die Analysten von Jefferies & Co sind der Auffassung, dass Gilead Sciences Inc. mittlerweile das Schlimmste überstanden hat. Die Konsensprognosen seien nach drei Jahren mit einem rückläufigen Trend für 2020 wieder am Steigen.Investoren sollten sich im Vorfeld einer Erholung entsprechend positionieren, so der Ratschlag des Analysten Michael J. Yee. Die anstehende Guidance für das Hepatitis C-Geschäft in 2018 dürfte niedrig ausfallen. Überraschen sollte das aber keinen Marktteilnehmer mehr.Bei einem Aktienkurs von rund 80 USD sehe das Chance/Risiko-Profil der Gilead Sciences-Aktie gut aus. Im Falle einer Stabilisierung des Geschäfts und Pipeline-Erfolgen bestehe Potenzial in Richtung 90 bis 100 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: