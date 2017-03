Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,02 Euro -0,92% (06.03.2017, 17:25)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,04 -0,98% (06.03.2017, 17:48)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(06.03.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von RBC Capital Markets:Michael J. Yee, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Guidance von Gilead Sciences Inc. zu den Hepatitis C-Erlösen in 2017 sei eine große Enttäuschung gewesen. Ein EPS von 6,50 bis 9 USD werde impliziert. Die Analysten von RBC Capital Markets wollen nicht ausschließen, dass Gilead Sciences bewusst konservativ geplant hat. Nichtsdestotrotz müsse das Unternehmen bei den Verschreibungen eine Stabilisierung zeigen, bevor Investoren wieder Vertrauen fassen würden.Analyst Michael J. Yee geht zudem davon aus, dass die Mitte 2017 zu erwartenden Phase III bictegravir-Daten im Vergleich zu dolutegravir von GlaxoSmithKline wettbewerbsfähig sein dürften.Während das HIV-Segment einen Wert von 50 USD je Aktie habe, würden die Hepatitis C-Aktivitäten auf 15 bis 25 USD geschätzt.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:66,11 Euro -1,12% (06.03.2017, 17:27)