Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,13 Euro +1,06% (22.08.2017, 14:16)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 72,88 +0,39% (22.08.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(22.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von Jefferies & Co:Aktienanalyst Michael J. Yee vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Das Sentiment unter den Investoren gegenüber dem Biotechsektor habe sich seit Juni verbessert. Am Markt werde offenbar zunehmend davon ausgegangen, dass sich bei den Aktien von Gilead Sciences Inc. ein Boden ausgebildet habe.Es stelle sich nun die Frage, ob hier dringender Handlungsbedarf hinsichtlich eines Einstiegs bestehe oder ob es noch etwas zu früh sei und 2018 ein besserer Einstiegszeitpunkt komme?Die Analysten von Jefferies & Co sind der Meinung, dass der Aktienkurs im Falle einer größeren Übernahme z.B. von Vertex Pharmaceuticals wegen einer komplett geänderten Story wahrscheinlich eine Neubewertung erfahren könnte. Allerdings habe es den Anschein, als ob das Management vor großen M&A-Aktivitäten zurückschrecke und eher auf mehrere kleine Deals setze, so die Einschätzung des Analysten Michael J. Yee.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,05 Euro +1,04% (22.08.2017, 13:47)