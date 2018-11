Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 91,00 Buy Mizuho Securities USA Salim Syed 02.11.2018 85,00 Outperform Evercore ISI Umer Raffat 02.11.2018 88,00 Overweight Cantor Fitzgerald Alethia Young 29.10.2018 75,00 Overweight Piper Jaffray Tyler Van Buren 29.10.2018 95,00 Overweight Barclays Capital - 26.10.2018

Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,83 EUR -1,52% (21.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,21 EUR -0,725% (22.11.2018, 11:58)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,74 USD -1,23% (21.11.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (22.11.2018/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 75,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. hat am 25. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 bekannt gegeben.Laut der Aktienanalyse von "Der Aktionär" vom 26. Oktober kämpft die Biotech-Gesellschaft Gilead unverändert mit rückläufigen Umsätzen im Hepatitis-C-Geschäft. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe Gilead 14 Prozent beim Umsatz eingebüßt. Mitverantwortlich für den Rückgang auf 5,6 Milliarden Dollar sei das Hepatitis-C-Medikament Harvoni - 311 Millionen Dollar habe das Präparat im dritten Quartal in die Gilead-Kasse gespült. Dies entspreche einem Umsatzeinbruch von knapp 68 Prozent. Unter dem Strich habe Gilead einen Quartalsgewinn von 1,84 Dollar je Aktie (Schätzung: 1,63 Dollar) erzielt.Mit der CAR-T-Zelltherapie Yescarta habe Gilead lediglich 75 Millionen Dollar generiert, Analysten hätten bei dem Hoffnungsträger mit 88 Millionen Dollar gerechnet. In den kommenden Jahren müsse die Biotech-Gesellschaft aufs Tempo drücken, um den Kaufpreis von Kite Pharma für 11,9 Milliarden Dollar in höhere Gewinne umzumünzen. Diesen Weg werde Gilead aller Voraussicht nach ohne CEO John Milligan gehen. Im Conference Call verkündete er durch die Blume seinen Abschied, ergänzt Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays Capital: Das Kursziel für Gilead Sciences Inc. wurde am 26. Oktober von 90 auf 95 USD angehoben, die Einstufung jedoch auf "overweight" belassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick: