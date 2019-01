Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

53,70 Euro -2,65% (02.01.2019, 08:02)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 62,55 +1,08% (31.12.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die zurückliegenden Jahre seien für Gilead alles andere als rosig verlaufen. Das Hepatitis-C-Geschäft sei weiterhin rückläufig, die 11,9 Mrd. USD schwere Kite-Übernahme habe bis dato nicht die gewünschten Umsatz- und Ergebnisbeiträge geliefert. Das Ruder herumreißen solle ab diesem Jahr der neue CEO Daniel O‘Day. Gilead müsse dringend Pipeline-Erfolge verbuchen oder diese in Form von Zukäufen oder lukrativen Deals stärken.Eine Hoffnung: Die Produktkandidaten gegen die NASH-Erkrankung in der Gilead-Pipeline. Selonsertib sei der größte Hoffnungsträger, der sich aktuell in der Phase 3 der Entwicklung befinde. Der US-Biotechkonzern liebäugele mit einer Zulassung im kommenden Jahr. Weitere Kombi-Präparate gegen die nicht-alkoholisch bedingte Fettleber-Erkrankung würden sich in der klinischen Entwicklung befinden.2019 könnte für Gilead ein richtungsweisendes Jahr werden. Entwickele sich die NASH-Pipeline erfolgreich und O‘Day könne den ein oder anderen hochinteressanten Deal einfädeln, werde die Gilead Sciences-Aktie für Anleger wieder interessant. Vorerst bleibe er bei diesem Wert trotzdem an der Seitenlinie, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2018)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:55,25 Euro +2,09% (28.12.2018, 14:05)