Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Konvergenz von Rentabilität und Umsatzwachstum war in den vergangenen zehn Jahren relativ schwach, vor allem bei Value-Aktien, so Carl Van Nieuwerburgh, Quantitative Equity Strategist bei DPAM.



Dennoch spreche alles dafür, dass sich die Rückkehr zum Mittelwert fortsetze, wenn auch in bescheidenerem Maße. Dies könnte auf die zunehmende Bedeutung von Netzwerkeffekten und die indirekte Befürwortung regionaler Champions durch die Wettbewerbsaufsicht zurückzuführen sein, die im Wettbewerb mit Akteuren aus anderen Regionen die Nase vorn haben könnten.



Letztendlich wirke sich die Analyse auf die Investitionen aus. Da die Mean Reversion der Rentabilität nachweislich zyklisch verlaufe, könne man davon ausgehen, dass die Rückkehr zum Mittelwert in den Jahren nach der Covid-19-Krise zunehmen werde. Dies, zusammen mit günstigen relativen Bewertungen, besseren Gewinnprognosen und einem Umfeld mit höherer Inflation und überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum, seien die unterstützenden Argumente für eine Erholung von Value-Titeln. (28.01.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.