Franz-Peter Falke, Präsident Markenverband e.V.: "Das Einzigartige an Best Brands ist die Auswahl der Gewinner, die noch nie von einer Jury getroffen wurde. Jährlich bestimmt Best Brands die Stärke einer Marke anhand echter Verbraucheretablierung. Ausgezeichnet wird einzig das eng gewobene Band zwischen Verbrauchern und Marken - genau hieraus bezieht die jährliche Auszeichnung der besten Marken Deutschlands ihren zeitlosen Charme und ihre Glaubwürdigkeit."



Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer der ZEIT Verlagsgruppe: "Starke Marken versprechen nicht nur beste Qualität, sie stehen auch für glückliche Momente, für Stolz, Leidenschaft und Spaß am Leben. Die Besten der Besten werden mit dem Best Brand Award gebührend gefeiert. Und die harte Arbeit, die hinter dem Erfolg einer Marke steckt, erfährt die Wertschätzung, die sie verdient."



Die Gewinner 2017



Vergeben wurden die Best Brands Awards 2017 in den Kategorien "Beste Produktmarke", "Beste Wachstumsmarke" und "Beste Unternehmensmarke International" sowie in der diesjährigen Sonderkategorie "Beste Future Mobility Brand". Seit 2012 wird die "Beste Unternehmensmarke" regelmäßig auf internationaler Ebene analysiert, sodass 2017 zum dritten Mal die "Beste Deutsche Unternehmensmarke International" prämiert wird.



In der Kategorie "Beste Deutsche Unternehmensmarke International" steht in diesem Jahr BMW ganz oben auf dem Siegertreppchen und ist damit bereits zum dritten Mal seit 2012 die Nummer eins. In dieser Kategorie wird die Reputation deutscher Unternehmen nicht nur in Deutschland gemessen, sondern auch in weiteren wichtigen Exportländern der bedeutendsten Wirtschaftsräume: USA (für Nordamerika), China (für Asien), Brasilien (für Lateinamerika) und Frankreich (für Europa). Hinter dem Automobilhersteller folgen Porsche, Coca-Cola und adidas.



Hildegard Wortmann, Leiterin Marke BMW: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als "Beste Deutsche Unternehmensmarke International". Vor allem, weil es Kunden auf der ganzen Welt von Amerika über Asien bis nach Europa sind, die BMW ganz vorne sehen. Gleichzeitig ist der Award Bestätigung und Ansporn für unser Team. "Freude" wird selbstverständlich Kern unserer Kommunikation bleiben, denn das macht uns seit mehr als 100 Jahren einzigartig. Überraschen werden wir unsere Kunden dabei weiterhin mit viel Kreativität, aber auch mit noch mehr für sie persönlich relevantem Content. Schließlich soll BMW als Marke auch in Zukunft begehrlich bleiben."



Die "Beste Produktmarke" ist 2017 Coca-Cola, die zum ersten Mal auf dem ersten Platz gelandet ist. Die Markenstärke jeder beurteilten Marke wurde über erlös- und einstellungsorientierte Dimensionen gemessen: Die Dimension "Share of Market" umfasst den Marktanteil, die Käuferbindung bzw. Markenloyalität und das Preispremium. Die Dimension "Share of Soul" umfasst die Bekanntheit der Produktmarke, ihr Cross-Selling-Potenzial sowie Brand Relationship und Brand Experience.



Bianca Bourbon, Geschäftsführerin Coca-Cola GmbH: "Wir bei Coca-Cola freuen uns sehr über diese Auszeichnung als "Beste Produktmarke". Denn unser Anspruch ist ‚es, jederzeit nah an den Bedürfnissen von Verbrauchern und Geschäftskunden zu sein. Dass der Preis auf ihrem direkten Votum basiert, macht ihn daher zu einer tollen Bestätigung unserer Arbeit. Und er motiviert uns, auch in Zukunft mit unseren innovativen Produkten, Verpackungen und Kampagnen Entwicklungen aufzugreifen und Trends zu setzen."



Als "Beste Wachstumsmarke" wurde Duplo ausgezeichnet. Die "Beste Wachstumsmarke" kennzeichnet die stärkste wertmäßige Marktanteilsveränderung in Verbindung mit der Veränderung der Markenattraktivität der jeweiligen Marke im Vergleich zur Vorperiode. Das Studiendesign basiert auf dem der "Besten Produktmarke". Dem erstmaligen Sieger Duplo folgen Perwoll und Miele.



Stephan Nießner, Geschäftsführer Ferrero Deutschland, freut sich: "Die Auszeichnung von Duplo als Beste Wachstumsmarke durch Best Brands ist eine große Ehre - gerade vor dem Hintergrund, dass Wachstum in Zeiten eines nahezu gesättigten Süßwarenmarkts keine Selbstverständlichkeit ist. Dieser Erfolg zeigt uns, dass sich die Konsumenten durch unsere Kampagnen angesprochen fühlen und unser Sortiment sowie unsere Produktinnovationen den Geschmack der Käufer treffen."



In der diesjährigen Sonderkategorie "Best Future Mobility Brand" gewann Tesla vor Öffi und BMW. Die Sonderkategorie widmet sich diesmal dem Zukunftsthema Mobilität. Um der Komplexität des Themas gerecht zu werden, wurden relevante Mobilitätskategorien anhand von Grundlagenstudien von GfK sowie einer Vor-Studie mit Konsumenten ermittelt. Die Markenliste umfasste insgesamt 34 Anbieter unterschiedlichster bestehender und zukünftiger Mobilitätslösungen - von Automobil- und IT-Unternehmen, Nah- und Fernverkehrsanbietern bis hin zu Online- und Sharing-Angeboten. In dem methodisch fundierten Messmodell wurden drei Kerndimensionen identifiziert: "Future Orientation", "Convenience" und "Usage Experience". Neben einer Grundbekanntheit in der Bevölkerung setzen zukunftsweisende Mobilitätsmarken aus Sicht der Konsumenten diese drei Mobilitätsdimensionen am erfolgreichsten um. (Pressemitteilung vom 25.02.2017) (27.02.2017/ac/a/m)





