Pandemiebedingt verbringen viele Konsumenten noch immer vermehrt Zeit zuhause. Bei der Anschaffung technischer Konsumgüter legen sie dabei verstärkt Wert auf Leistung, Premium und vereinfachte Nutzung, barrierefreies Onlineshopping, Gesundheit und Hygiene. GfK beobachtet dabei eine unterschiedliche Ausprägung in den einzelnen Bereichen.



Mobile PCs, ein wichtiges "All-in-one"-Equipment für das virtuelle Arbeiten und Lernen, erfreuten sich in stark von der Pandemie betroffenen Regionen einer hohen Nachfrage. Von Januar bis Juni 2021 führte dies beispielsweise in Lateinamerika zu einem Umsatzwachstum von 64 Prozent und in Südostasien (einschließlich Indien) von 50 Prozent. In Hochleistungs- und Premium-Segmenten wie Gaming-Tastaturen legte der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2021 um 30 Prozent zu. Auch im Unterhaltungsbereich waren größere Displays und Premium-Geräte mit leistungsstarker Ausstattung wichtige Wachstumstreiber. Bei TV-Geräten mit Bildschirmen über 60 Zoll wurde im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatz von 11,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was einem Wachstum von +46 Prozent entspricht. Neue Technologien, wie GPU Sync zur Verbesserung der Synchronisation mit Spielekonsolen, haben bei TVs über 50 Zoll bereits einen Marktanteil von 18 Prozent erreicht. Der fortschreitende Trend hin zu Premium-Geräten lässt auch die Preise steigen. Ein Fernseher, der beispielsweise im ersten Halbjahr 2020 rund 429 US-Dollar kostete, wurde im ersten Halbjahr 2021 für 536 US-Dollar angeboten.



Da viele Unternehmen auch nach der Pandemie flexible Homeoffice-Modelle beibehalten wollen, wird zu Hause auch vermehrt Essen zubereitet, sauber gemacht und Stauraum benötigt. Konsumenten legen bei der Lagerung und Zubereitung von Speisen sowie bei Reinigungstätigkeiten Wert auf hohe Kapazität (zum Beispiel für Kühlschränke oder Waschmaschinen), Qualität und Premium-Produkte. Beliebt sind beispielsweise Side-by-Side-Kühlschränke mit hoher Kapazität (+36 Prozent) oder Kühlschränke mit mehr als vier Türen (+33 Prozent). Auch Produkte, die eine verbesserte Hygiene versprechen, zeigten Potenzial. Bei Waschmaschinen mit Dampffunktion wurden die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt.



In der GfK Consumer Life Studie gaben weltweit mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten an, dass sie nach Wegen suchten, um ihren Alltag zu vereinfachen. Die starke Nachfrage nach Produkten wie Küchenmaschinen, die die Essenszubereitung erleichtern, hat sich entsprechend fortgesetzt. Zudem stieg der Verkauf von Staubsaugerrobotern um 47 Prozent - damit lösten sie Bodenstaubsauger erstmals als zweitgrößtes Staubsaugersegment ab. Kabellose Handstaubsauger verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum von 18 Prozent.



Anhaltendes Online-Wachstum?



Online-Verkäufe erreichten im Jahr 2020 einen beispiellosen Höchststand. Durch steigende Impfquoten und schrittweise Lockerungen bestehender Beschränkungen, beobachtet GfK im stationären Einzelhandel eine Rückkehr zu positiven Wachstumszahlen. Dennoch setzen Online-Verkäufe den Trend aus dem Jahr 2020 fort: Ihre Umsätze stiegen weiter um 32 Prozent und machten einen Anteil von 35 Prozent am Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 aus. In bestimmten Bereichen wie IT und Elektrokleingeräten lag der Online-Anteil sogar bei 50 Prozent.



Nevin Francis ergänzt: "Dieser Trend betrifft vor allem jene Kategorien, in denen bereits vor der Pandemie ein reger Online-Handel herrschte. Die Pandemie hat das Thema Online-Shopping jedoch erheblich beschleunigt und zum Abbau von Vorbehalten auf Konsumentenseite beigetragen. Die großen Gewinner dieses Wandels sind die Online-Shops stationärer Händler. Dies könnte auf die Kombination aus bequemer Handhabung und sofortiger Erfüllung der Bedürfnisse zurückzuführen sein, die stationäre Händler in Kombination mit ihren Online-Shops bieten können. Das Segment an Händlern, die sowohl Offline- als auch Online-Verkäufe anbieten, verzeichnete folglich europaweit eine dreistellige Wachstumsrate von 152 Prozent gegenüber 2019. Services wie Live-Streaming und Social Commerce könnten die nächste Stufe dieser Einzelhandelsentwicklung sein."



Allerdings müssen sich Händler und Hersteller darauf einstellen, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 nachlassen könnte, wenn die pandemiebedingten Beschränkungen gelockert werden. Dann werden voraussichtlich Urlaubs- und andere Freizeitaktivitäten einen größeren Anteil des Haushaltsbudgets benötigen. (14.09.2021/ac/a/m)







