Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Nachfrage nach Smartphones im vierten Quartal 2016 geringfügig um ein Prozent. Das entspricht 41,9 Millionen Geräten. Darauf hatte auch die schlechte gesamtwirtschaftliche Lage in Saudi-Arabien, Nigeria und Ägypten Einfluss. Für 2017 prognostiziert GfK jedoch eine Beschleunigung des Smartphone-Absatzes, was durch die erwarteten ökonomischen Verbesserungen in dieser Region unterstützt wird.



China: Die Ausweitung des 4G-Netzes (LTE) steigert die Nachfrage



In China stieg die Nachfrage nach Smartphones im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf insgesamt 118,9 Millionen Geräte. Angekurbelt durch Subventionen der Netzbetreiber stieg der Anteil der Nutzer von 4G-fähigen Smartphones auf 57 Prozent. 4G ist mittlerweile in den stark bevölkerten Stadtgebieten flächendeckend verfügbar. Es wird verstärkt nun auch auf kleinere Städte und ländliche Gebiete ausgeweitet und ermutigt so Nutzer von 2G- und 3G-Netzen auf 4G umzustellen. Für 2017 erwartet GfK einen Verkauf von 467,9 Millionen Geräten und damit ein Wachstum von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Industrieländer Asien*: Südkorea sorgt für Wachstum in einer weitestgehend gesättigten Region



Die Nachfrage nach Smartphones stieg in den Industrieländern Asiens* im vierten Quartal um vier Prozent auf 20,5 Millionen verkaufte Geräte. Südkorea konnte ein beeindruckendes Wachstum um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Dieses Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage nach Smartphones der mittleren Preiskategorie unterstützt. Wie auch in Westeuropa und Nordamerika ist der Markt der Region gesättigt. GfK erwartet deshalb, dass die Nachfrage nach Smartphones 2017 mit insgesamt 72 Millionen verkauften Geräten um zwei Prozent sinken wird.



Schwellenländer Asien*: Indien und Bangladesch treiben das Wachstum in der Region an



In dieser Region stieg die Nachfrage nach Smartphones mit 56,8 Millionen verkauften Geräten um sieben Prozent, was einem leichten Rückgang gegenüber dem dritten Quartal 2016 entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Nachfrage in Indien um fünf Prozent. Die starken Verkaufszahlen im Zusammenhang mit dem Diwalifest im Oktober konnten die negativen Auswirkungen der Geldentwertung zum Teil kompensieren. Für 2017 ist die GfK-Prognose positiv. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Smartphones mit 229,4 Millionen verkauften Geräten verglichen mit dem Vorjahr um neun Prozent steigt. Das für Bangladesch erwartete Wachstum von 28 Prozent trägt zusammen mit dem neunprozentigen Anstieg in Indien stark dazu bei.



Arndt Polifke, Global Director für Telekommunikation bei GfK erklärt: "Kein anderes Technologieprodukt wird von den Verbrauchern so intensiv genutzt wie das Smartphone. Die Nachfrage nach Smartphones bleibt daher auch in gesättigten Märkten stabil. Angekurbelt durch die Bandbreite spannender Innovationen, wie beispielsweise Smart-Home-Funktionen, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, mobiler Zahlungsverkehr und mobile Dienste im Bereich Gesundheit, werden Smartphones in den entwickelten Märkten weiterhin an Bedeutung für die Verbraucher gewinnen. Darüber hinaus sind die Märkte in Schwellenregionen wie dem Nahen Osten/Afrika und den asiatischen Schwellenländern noch weit davon entfernt, gesättigt zu sein. Sie verfügen somit noch immer über ein signifikantes Wachstumspotenzial. Diese beiden Faktoren führen zu einer soliden Wachstumsprognose für die Nachfrage nach Smartphones im Jahr 2017."



*Länder, die in dieser Pressemitteilung zu den Industrieländern/ Schwellenländern Asiens gezählt werden:



Industrieländer Asien: Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Taiwan



Schwellenländer Asien: Indien, Indonesien, Kambodscha, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam



Zur Studie



