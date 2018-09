Der Umsatz mit Wechselobjektivkameras sank im ersten Halbjahr 2018 um acht Prozent auf weltweit mehr als drei Milliarden Euro. Innerhalb des Segments der Wechselobjektivkameras verzeichneten allerdings Premiummodelle mit 4K-Videofunktion und integriertem W-LAN ein Umsatzplus von 90 Prozent. Damit erzielen diese Geräte bereits rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes mit Wechselobjektivkameras.



Markus Kick, GfK Experte für Foto und Unterhaltungselektronik, kommentiert: "Die zunehmende Nachfrage nach High-End-Kameras kann den Abwärtstrend in der Fotoindustrie aktuell bremsen. Dies gelingt jedoch nur mit Produkten, die das passende Ausstattungspaket mitbringen. Ein großer Sensor allein reicht nicht mehr aus, um Markterfolg zu garantieren. Hersteller müssen Kameras mit den Funktionen anbieten, die Nutzer aus ihrem täglichen Umgang mit technischen Gebrauchsgütern gewöhnt sind: 4K, W-LAN und Bluetooth sind die Stichwörter. Nur wenn Digitalkameras den Funktionsumfang einer Smartphone-Kamera deutlich übertreffen, hat die Fotobranche die Argumente auf ihrer Seite."



Der Trend zu hochwertigen Kameras zeigt sich auch in der wachsenden Bedeutung von einzeln verkauften Kameragehäusen. Im ersten Halbjahr 2018 wurde weltweit beinahe jede fünfte Wechselobjektivkamera ohne Objektiv verkauft. Diese Kameras erzielen mit mehr als 1.500 Euro einen deutlich höheren Durchschnittspreis als Kameras, die im Set mit einem Objektiv verkauft werden. Spiegelreflex- und spiegellose Systemkameras liegen in dieser Statistik gleichauf.



Die Profiteure des Premiumtrends sind Fotofachhändler, die ihren Umsatzanteil weltweit auf 44 Prozent steigerten. Bei Kameras mit einem Preis von mindestens 1.000 Euro stammten fast 70 Prozent der Umsätze von spezialisierten Händlern. Fast 30 Prozent der weltweiten Umsätze mit Kameras wurden mittlerweile im Online-Handel erwirtschaftet, der seine Bedeutung kontinuierlich steigert.



Der Trend zu High-End-Fotoausrüstungen zeigt sich auch bei Objektiven. Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2018 Objektive im Wert von mehr als einer Milliarde Euro verkauft. Besonders beliebt sind aktuell Objektive für spiegellose Systemkameras, deren Umsatz um rund 25 Prozent zulegte. Weltweit wurden im ersten Halbjahr mehr als 700.000 Objektive für spiegellose Systemkameras verkauft und der Durchschnittspreis stieg in diesem Segment binnen eines Jahres von 560 Euro auf 580 Euro. Gefragt sind hier Festbrennweiten, was sich auch im Angebot widerspiegelt: mehr als 80 Prozent der angebotenen Objektive für spiegellose Systemkameras sind Festbrennweiten.



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels weltweit regelmäßig Point-of-Sales-Daten zu Fotoprodukten wie Kameras, Objektiven und Fotozubehör. Für den globalen Markt liegen dieser Auswertung Daten aus 54 Ländern für Kameras beziehungsweise 29 Ländern für Objektive zugrunde. (21.09.2018/ac/a/m)







