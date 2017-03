Im internationalen Durchschnitt gibt über ein Drittel der Befragten mit höherem Einkommen an, täglich oder annährend täglich in Büchern zu lesen. Der Anteil der Befragten mit niedrigerem Einkommen liegt hingegen bei 24 Prozent. Insgesamt zehn Prozent der Internetnutzer mit niedrigerem Einkommen nehmen laut GfK-Umfrage nie ein Buch zur Hand. Bei Befragten mit höherem Einkommen sind es nur drei Prozent.



Bücher bei Niederländern und Südkoreanern weniger beliebt



Niederländer und Südkoreaner geben im internationalen Vergleich am häufigsten an, nie in einem Buch zu lesen (jeweils 16 Prozent). Dicht gefolgt von Belgiern (14 Prozent), Kanadiern, Franzosen und Japanern (jeweils 11 Prozent).



Verknüpft man diese Erkenntnisse mit weiteren GfK-Analysen zu aktuellen Verkaufszahlen in unterschiedlichen Märkten und Daten aus dem GfK Handels- und Verbraucherpanel, so bieten sie der Buchindustrie einen entscheidenden Mehrwert. Mit diesem umfassenden Gesamtbild hilft GfK seinen Kunden, zielgruppenspezifischer zu agieren und auch neue potenzielle Kundengruppen zu erkennen - sowohl auf globaler als auch länderspezifischer Ebene.



Zur Studie



In der GfK-Online-Umfrage wurden mehr als 22.000 Internetnutzer ab 15 Jahren in 17 Ländern befragt. Die Befragung fand im Sommer 2016 in folgenden Ländern statt: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Russland, Südkorea, Spanien, Großbritannien und USA. Die Daten wurden entsprechend gewichtet, um ein repräsentatives Abbild der Online-Bevölkerung ab 15 Jahren zu schaffen. In Deutschland wurde die Umfrage unter 1.500 Personen online durchgeführt. (22.03.2017/ac/a/m)







