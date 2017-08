Regionale Gesamtpotenziale



Für Hersteller und Händler von Produkten aus den Bereichen Spielwaren und Hobbys ist jedoch nicht nur das pro-Kopf-Potenzial wichtig, sondern auch das regionale Gesamtpotenzial, also die Gesamtkaufkraft für Spielwaren und Hobbys. Hier liegen naturgemäß die einwohnerstärksten Kreise vorne.



Mit mehr als 3,5 Mio. Einwohnern ist es nicht verwunderlich, dass der Stadtkreis Berlin die Liste der Kreise mit dem größten regionalen Gesamtpotenzial anführt. Betrachtet man jedoch den Kaufkraftindex der Berliner, so fällt auf, dass dieser mit 94,7 unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Somit ist die Gesamtkaufkraft für Spielwaren und Hobbys in der Bundeshauptstadt einwohnerbedingt am größten, die pro-Kopf-Kaufkraft für Produkte aus diesem Bereich bleibt jedoch im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich.



Regionale Unterschiede bei allen Sortimenten



Insgesamt liegt die Sortimentskaufkraft für 17 Sortimentsgruppen und rund 60 Sortimente vor. 41,1% der Einzelhandelskaufkraft entfallen dabei auf den Bereich Food, während sich 58,9% auf die Sortimentsgruppen im Bereich Nonfood verteilen.



Selbst bei der Sortimentsgruppe "Nahrungs- und Genussmittel" - man könnte meinen, dass die Kaufkraft und damit das Potenzial für Essen und Trinken als Grundbedürfnisse gleich verteilt seien - gibt es erhebliche Unterschiede innerhalb der deutschen Bevölkerung. Ein Blick auf das Kaufkraftpotenzial von Wasser verdeutlicht dies: Hier ist der Landkreis Hochtaunuskreis, in dem die pro-Kopf-Kaufkraft für Wasser rund 62 Euro beträgt, deutscher Spitzenreiter. Am anderen Ende des Kreisrankings liegt der Landkreis Görlitz mit nur 27 Euro und damit weniger als der Hälfte. Die Spanne reicht somit von 50% über dem Bundesdurchschnitt im Hochtaunuskreis bis über 30% unter dem Bundesdurchschnitt in Görlitz. Mit fast 41 Euro liegen die Bewohner des Landkreises Mühldorf am Inn in Oberbayern genau im Bundesdurchschnitt.



Regionales Potenzial für Baumarktsortimente



Besonders interessant ist auch das regionale Kaufkraftpotenzial für baumarktspezifische Sortimente wie Garten, Autozubehör, Tierbedarf und Ähnliches, da diese nach der Sortimentsgruppe "Nahrungs- und Genussmittel" bundesweit die zweitgrößte pro-Kopf-Kaufkraft aufweisen. Rund 615 Euro und damit fast 11% der Einzelhandelskaufkraft stehen den Deutschen für Produkte aus dem Baumarkt zur Verfügung.



Ein genauerer Blick auf die einzelnen Stadt- und Landkreise zeigt, dass der Stadtkreis Gelsenkirchen mit nur 429 Euro die geringste pro-Kopf-Kaufkraft für baumarktspezifische Sortimente aufweist und damit rund 30% unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Das höchste regionale Kaufkraftpotenzial gibt es hingegen im Landkreis Starnberg. Mit 775 Euro pro Person und einem Indexwert von 126 führt dieser das Kreisranking an.



