Ein Blick auf die Top 10 der Provinzen in Spanien zeigt, dass Araba/Alava weiterhin den ersten Platz des Kaufkraftrankings belegt. Hier stehen den Einwohnern 20.305 Euro pro Kopf für ihre Konsumausgaben zur Verfügung, was fast 39 Prozent mehr als dem Landesdurchschnitt entspricht. Allerdings gibt es auch ein paar Veränderungen: Die Hauptstadtprovinz Madrid springt in diesem Jahr mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 18.262 Euro um zwei Ränge nach vorne auf den dritten Platz, und auch Tarragona verbessert sich um zwei Ränge und belegt Platz sieben. Zurück auf den zehnten Platz schafft es Huesca, das im letzten Jahr von Zaragoza aus den Top 10 verdrängt wurde.



Die kaufkraftschwächsten Provinzen befinden sich alle im Südwesten des Landes. Den letzten Platz des Provinzrankings belegt, wie auch in den Vorjahren, das andalusische Cadiz. Hier verfügen die Menschen über eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 10.476 Euro. Cadiz liegt damit rund 28 Prozent unter dem Landesdurchschnitt.



Die Tschechische Republik: Hauptstadtkreis Praha führt das Ranking an



In der Tschechischen Republik steht den Menschen eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 9.959 Euro zur Verfügung. Damit liegen die Tschechen rund 32 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt und belegen Rang 24 der 42 untersuchten Länder.



Der Hauptstadtkreis Praha sowie die zwei daran angrenzenden Kreise Praha-zapad und Praha-vychod führen die Tabelle an. Im Kreis Praha stehen den Menschen durchschnittlich rund 12.935 Euro pro Kopf zur Verfügung. Praha liegt damit rund 30 Prozent über dem Landesdurchschnitt.



Die Kreise Rokycany und Benesov schaffen es dieses Jahr in die Top 10. Während der Kreis Rokycany einen großen Sprung von Rang 13 auf Rang 8 gemacht hat, verdrängt der Benesov den Kreis Kladno von der zehn. Den letzten Platz der insgesamt 79 Provinzen belegt Bruntal. Hier haben Menschen im Schnitt 8.328 Euro zur Verfügung, was knapp 57 Prozent des europäischen Durchschnitts entspricht.



Polen: Starke Kontraste zwischen arm und reich



Die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft in Polen beläuft sich 2019 auf rund 7.589 Euro, was etwas mehr als der Hälfte der durchschnittlichen Kaufkraft in Europa entspricht. Damit belegt Polen Rang 29 im europäischen Ländervergleich.



Ein Blick auf die Kaufkraftverteilung über die 380 Kreise zeigt, dass der Kontrast zwischen arm und reich in Polen besonders hoch ist. So belegt Warszawa mit einer Kaufkraft von 13.150 Euro pro Kopf den ersten Platz. Den Einwohnern des Hauptstadtkreises stehen 73 Prozent mehr Geld für Konsumausgaben zur Verfügung als dem Landesdurchschnitt.



Neu in den Top 10 ist in diesem Jahr der Kreis Bielsko-Biala, der sich im Vergleich zu 2018 um vier Ränge verbessert. Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 9.853 Euro schafft es Bielsko-Biala auf Platz 8, während Pruszkowski aus den Top 10 fällt.



Im kaufkraftschwächsten Kreis Szydlowiecki beträgt die Pro-Kopf-Kaufkraft hingegen 4.824 Euro, was knapp 64 Prozent des polnischen Durchschnitts und knapp einem Drittel des europäischen Durchschnitts entspricht. Damit stehen den Einwohnern des ärmsten Kreises etwas mehr als ein Drittel des Geldes zur Verfügung, das die Menschen im wohlhabenden Warszawa haben.



Ungarn: Höchste Kaufkraft rund um die Hauptstadt



In Ungarn beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft 7.416 Euro, was in etwa die Hälfte des europäischen Durchschnitts ist. Damit belegt Ungarn im Ländervergleich Rang 30 direkt hinter Polen.



Ein Blick auf die 20 Komitate Ungarns zeigt, dass es 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein paar Veränderungen in den Top 10 gibt. So tauschen Komarom-Esztergom und Fejer sowie Veszprem und Vas die Ränge, während Csongrad in diesem Jahr neu in den Top 10 ist und Zala vom zehnten Platz verdrängt. Unverändert ist Rang eins, den weiterhin das Hauptstadtkomitat Budapest einnimmt. Mit 9.230 Euro pro Kopf liegen die Einwohner Budapests knapp 25 Prozent über dem Landesdurchschnitt, gleichzeitig aber auch mehr als 37 Prozent unter dem Europadurchschnitt.



Insgesamt haben fünf der 20 Komitate eine überdurchschnittliche Kaufkraft - geografisch befinden sie sich in und um die Hauptstadt Budapest herum und Richtung österreichischer Grenze. Umgekehrt bedeutet das, dass drei Viertel der ungarischen Komitate eine unterdurchschnittliche Kaufkraft aufweisen. Den letzten Platz belegt dabei Szabolcs-Szatmar-Bereg. Hier verfügen die Menschen über eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 5.816 Euro, was knapp 78 Prozent des Landesdurchschnitts und 40 Prozent des europäischen Durchschnitts entspricht.



Rumänien: Kaufkraft pro Kopf liegt im Durchschnitt bei 5.881 Euro



Rumänien belegt im europäischen Vergleich Platz 32 mit einer durchschnittlichen pro-Kopf Kaufkraft von 5.881 Euro. Damit stehen den Rumänen rund 60 Prozent weniger als dem europäischen Durchschnitt zur Verfügung.



Die Spitze der Tabelle bildet der Kreis Bucuresti mit einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Kaufkraft von 10.452 Euro. Menschen, die hier leben, haben im Schnitt rund 78 Prozent mehr Geld zur Verfügung als im restlichen Land. Das untere Ende der Skala bildet der Kreis Vaslui mit einer durchschnittlichen Kaufkraft von 3.706 Euro pro Kopf. Vaslui liegt damit rund 37 Prozent unter Landes- und rund 75 Prozent unter Europadurchschnitt.



Zur Studie



Die Studie "GfK Kaufkraft Europa 2019" liegt für 42 europäische Länder auf feinräumigen Ebenen wie Gemeinden und Postleitzahlen vor, ebenso wie passende Daten zu Einwohnern und Haushalten sowie digitale Landkarten.



Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen ohne Steuern und Sozialabgaben inklusive Transferleistungen und wird pro Kopf und Jahr in Euro als Index ausgewiesen. Die GfK Kaufkraft bezieht sich auf die nominal verfügbaren Einkommen. Dies bedeutet, dass die Werte nicht inflationsbereinigt sind. Basis der Berechnung sind neben Daten der Einkommensteuerstatistik einschlägige Statistiken zur Berechnung von Transferleistungen sowie Prognosewerte der Wirtschaftsinstitute.



Von der allgemeinen Kaufkraft bestreiten die Verbraucher alle Ausgaben für Essen, Wohnen, Dienstleistungen, aber auch Energiekosten, private Altersvorsorge und Versicherungen sowie andere Ausgaben, beispielsweise für Urlaub, ihre Mobilität und Konsumwünsche. (21.10.2019/ac/a/m)





