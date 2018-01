China: Trotz Nachfragerückgang herausragender Wertzuwachs



Die Smartphone-Nachfrage in China verlief im vierten Quartal schleppend. Die Verkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal um drei Prozent auf 114,7 Millionen Einheiten zurück. Dies war der erste Quartalsrückgang seit zweieinhalb Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz jedoch um 17 Prozent, da sich die Verbraucher weiter in Richtung Mid-Range- und High-End-Geräte orientieren. Im Gesamtjahr 2017 stieg die Nachfrage um ein Prozent auf 454,4 Millionen Smartphones. Beim Umsatz war das Wachstum mit einem Plus von 14 Prozent im Vergleich zu 2016 abermals deutlich höher.



Industrieländer Asien*: Entwicklung in Südkorea belastet Nachfrage



Die Verkäufe in den Industrieländern Asiens beliefen sich im vierten Quartal 2017 auf 18,5 Millionen Geräte. Dies entspricht einem Rückgang von neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, während in Südkorea ein Rückgang von 21 Prozent zu verzeichnen war. Die Verkäufe von Smartphones in der Region beliefen sich im Gesamtjahr 2017 auf 68,5 Millionen Geräte, ein Rückgang von sechs Prozent. Für 2018 prognostiziert GfK jedoch eine Rückkehr zu einem Wachstum von zwei Prozent, das vor allem von der Verbesserung der Situation in Japan getragen wird.



Schwellenländer Asien*: Erstmals Rückgang gegenüber einem Vorjahresquartal



In den Schwellenländern Asiens wurden im vierten Quartal 58,6 Millionen Smartphones verkauft, also ein Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Ursache war ein dreiprozentiger Rückgang in Indien, vermutlich verursacht durch die Verbreitung preiswerter 4G-fähiger klassischer Mobiletelefone unter denen die Smartphone-Verkäufe litten. Im Jahr 2017 wurden in der Region 232,7 Millionen Smartphones verkauft, eine Zunahme von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. GfK geht davon aus, dass sich der regionale Nachfragezuwachs im Jahr 2018 auf neun Prozent verbessern wird.



Yotaro Noguchi, Product Lead bei GfKs Trends and Forecasting-Division, fasst zusammen: "Die Prognose für 2018 ist positiv. GfK rechnet mit einem Anstieg der weltweiten Smartphone-Nachfrage um drei Prozent gegenüber dem Jahr 2017, vor allem getrieben von den Schwellenländern Asiens sowie Mittel- und Osteuropa. Angesichts der Sättigung in den entwickelten Märkten wird die Kundenbindung für die Hersteller von Smartphones ein wichtiger Schwerpunkt sein, der auch zu mehr Innovation und Differenzierung führen wird, um den Absatz anzukurbeln."



Zur Studie



Diese Mitteilung basiert auf den endgültigen POS-Daten von GfK für Oktober und November sowie auf Dezember-Schätzungen, die auf wöchentlichen Daten bis zum 31. Dezember 2017 basieren.



Die GfK-Prognose gründet sich auf die tatsächlichen getätigten Einkäufe der Endverbraucher und nicht auf die über die Hersteller ausgelieferten Einheiten. Die Marktgrößen basieren auf Point-of-Sale (POS) Tracking in mehr als 75 Märkten mit wöchentlichen beziehungsweise monatlichen Updates. Für die USA nutzt GfK keine Handelsdaten, sondern eigene Markt- und Konsumforschungsmethoden, um Marktprognosen zu erstellen. Die Werte basieren auf nichtsubventionierten Einzelhandelspreisen. Die Daten sind vierteljährlich verfügbar, der nächste Datensatz wird im Januar 2018 bereitgestellt.



Nordamerika-Zahlen: GfK hat sein Smartphone-Prognosemodell für die USA, insbesondere für nicht erfasste Segmente des Marktes, neu kalibriert (einschließlich kleinere Mobilfunkanbieter, MVNOs und proprietäre Kanäle wie zum Beispiel Läden, die sich im Besitz der Hersteller befinden). GfK war bislang davon ausgegangen, dass der Mix nichterfasster Smartphone-Verkäufe mit zunehmendem Marktanteil der großen Mobilfunkanbieter abnehmen werde, hat jedoch nach Analyse aller der von Carriern gemeldeten Wholesale-Anschlüsse festgestellt, dass sich der nichterfasste Segmentmix tatsächlich sogar weiter erhöht hat. GfK wird den US-Markt in Zukunft durch Auswertung von Carrier-Kennzahlen wie Netto-Neukunden, Abwanderungsquoten und Mobilgerät-Upgrades bemessen.



* Länder, die in dieser Pressemitteilung zu den Industrieländern/ Schwellenländern Asiens gezählt werden:



Industrieländer Asien: Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Taiwan



Schwellenländer Asien: Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Thailand, Vietnam



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

http://www.gfk.com/de/insights/press-release/durchschnittlicher-weltweiter-verkaufspreis-fuer-smartphones-verzeichnet-rekordwachstum-im-4-quartal-2017/ (24.01.2018/ac/a/m)







