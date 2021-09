Dort, wo Covid-19 Beschränkungen gelockert wurden und Konsumenten Interesse an hybriden Modellen in der Arbeitswelt und im Schulumfeld zeigen, steigt auch die Nachfrage nach Tastaturen, Mäusen und Headsets rapide an.



"Computertastaturen, Mäuse und Headsets für Gaming und für das Arbeiten von zuhause, erzielten im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 2,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem enormen Umsatzwachstum von 26 Prozent für Tastaturen, 23 Prozent für Mäuse und 38 Prozent für Headsets im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Auch verglichen mit demselben Zeitraum 2019, also der Zeit vor der Pandemie, verzeichneten alle drei Kategorien ein Wachstum. Langfristig hat COVID-19 also zu einem Umsatzwachstum geführt", erläutert Ines Haaga, GfK-Expertin für die IT & Office. "Die Verbraucher entschieden sich vor allem für Bluetooth-Geräte, die jederzeit und überall mobiles und flexibles Arbeiten ermöglichen, ohne den Funktionsumfang oder Komfort zu beeinträchtigen."



Gaming-Tastaturen verzeichneten ein Wachstum von 30 Prozent im ersten Halbjahr 2021. Sie erzielten einen weltweiten Umsatz von 425 Millionen US-Dollar und machen 45 Prozent des weltweiten Umsatzes mit PC-Tastaturen aus. Da auf dem Gaming-Markt mechanische Tastaturen bereits fest etabliert sind, richtet sich der Fokus 2021 eher auf Mobilität und Flexibilität: Der Umsatzanteil der kabellosen Gaming-Tastaturen stieg von vier auf zehn Prozent und auch der Marktanteil kleinerer Formfaktoren, wie Tastaturen ohne Zahlenblock und Geräte mit einer Größe von 60 Prozent im Vergleich zu einer Standardtastatur, wuchs an.



Der Trend hin zu kabellosen und Bluetooth-Geräte konnte ebenfalls im Nicht-Gaming-Bereich beobachtet werden. Es wurden beispielsweise 32 Prozent des Umsatzes aller nicht für Gaming positionierten PC-Tastaturen mit Modellen erzielt, die Bluetooth unterstützen.



Das Wachstum des Marktes für PC-Mäuse war insbesondere auf das Gaming-Segment zurückzuführen, das im ersten Halbjahr 2021 rund 47 Prozent des Umsatzes mit PC-Mäusen ausmacht. Vor allem Modelle die sowohl kabelgebunden als auch kabellos genutzt werden können. wurden stark nachgefragt und erzielten ein Wachstum von 251 Prozent. Außerdem konnten Geräte mit bequemer beidhändiger Nutzung für Links- und Rechtshänder ein Umsatzwachstums von 73 Prozent erzielen und übertrafen damit das Wachstum von Gaming-Mäusen.



COVID-19 führt zu Trendwende auf dem Markt der Multimedia-Tablets



Nicht nur konventionelle PCs und Zubehör zählen zur Ausstattung für Zuhause. Auch die weltweiten Umsätze von Multimedia-Tablets verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2021 ein zweistelliges Wachstum von 35 Prozent und erreichten damit einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar. COVID-19 bedeutete somit eine Trendwende für den Markt, denn die Umsätze von Multimedia-Tablets waren in den letzten Jahren stets rückläufig.



Für Schüler und Studenten, aber auch für den Medienkonsum oder Office-Anwendungen sind Multimedia-Tablets eine Alternative zur PC-Nutzung. Die derzeitigen Lieferengpässe bei mobilen PCs konnten von Multimedia-Tablets teilweise kompensiert werden.



Die Umsätze von Produkten mit großem Display (ab 9 Zoll) stiegen um 45 Prozent, während die Umsätze von Geräten mit kleinerem Display um 16 Prozent sanken. Der Umsatz mit reinen WLAN-Tablets übertraf mit einem Plus von 49 Prozent zudem das Wachstum von Geräten mit Mobilfunkverbindung, welches um 5 Prozent stieg. (14.09.2021/ac/a/m)







