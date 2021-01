In Europa habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Abschlag von 1,6% ebenfalls deutlich Federn lassen müssen. Hierzulande seien die Tech-Titel ebenfalls stärker betroffen gewesen, woran auch die guten Zahlen von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) am Abend davor nichts mehr zu ändern vermocht hätten. So habe es den STOXX Europe 600 Technology um 2,2% nach unten gezogen. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe neben dem negativen Marktumfeld auch unter der gekappten Prognose der deutschen Bundesregierung für das Wirtschaftswachstum gelitten. Dieses dürfte wegen des andauernden Lockdowns heuer nur 3,0% statt 4,4% betragen.



In Asien hätten die Indices heute Morgen ebenfalls im roten Terrain notiert. Die vorbörslichen Indikatoren würden aktuell auf einen negativen Handelsstart in Europa schließen lassen.



Der Goldpreis habe am gestrigen Handelstag um 0,3% auf USD 1.848 je Feinunze nachgegeben. Rohöl der Nordseesorte Brent habe sich leicht um 0,2% auf USD 55,9 je Barrel ermäßigt. (28.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld wichtiger Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) wollten viele Investoren offenbar keine allzu großen Risiken mehr eingehen und nahmen Gewinne mit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei um 2,1% gefallen, für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 2,6% und den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 2,8% abwärts gegangen. Auf Sektorebene hätten in den USA Unternehmen aus dem Bereich Kommunikationsdienstleistungen mit einem Abschlag von aggregiert 3,8% gestern den größten Verlust verbucht, gefolgt von IT (-3,2%) und zyklischen Konsum (-3,1%). In den USA würden heute noch Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO), MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) vorbörslich und Mondelez (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF) nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen.