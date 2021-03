Unter besonderer Beobachtung am Aktienmarkt würden wohl weiterhin die Anleiherenditen bleiben, insbesondere in den USA. Deren absolutes Niveau bei etwas mehr als 1,4% für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit sei dabei aktuell vielleicht gar nicht das große Problem, sehr wohl aber die Geschwindigkeit des Anstiegs über die vergangenen Wochen. Auf der anderen Seite müsse zugestanden werden, dass steigende Anleiherenditen nicht zuletzt auch einen konjunkturellen Aufschwung signalisieren würden. Außerdem sei in den Industrienationen auf absehbare Zeit keine Straffung der Geldpolitik in Sicht. Zahlreiche Notenbanken hätten bereits als Reaktion auf die Entwicklung am Bondmarkt ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik und weiteren Anleihekäufen bekräftigt.



In Asien sehe die (Börsen-)Welt heute Morgen schon wieder ganz anders aus: Der breite Markt an der Börse in Tokio sei gut 0,5% im Plus, in Seoul mehr als ein Prozent und die Indices in Festland-China gar rund um zwei Prozent. Was die europäischen Aktienindices betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell ebenfalls einen stärkeren Start in den neuen Handelstag erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten sich über Nacht ebenfalls wieder ein wenig erholt. Die Sorte Brent notiere aktuell bei etwa USD 63,10 je Fass. Auch der Bitcoin könne sich aktuell in Richtung USD 50.000 befestigen. Einzig der Goldpreis bleibe schwach im Bereich von USD 1.730.



Heute Abend überprüfe die Deutsche Börse AG ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) erstmals im neuen halbjährlichen Turnus die Zusammensetzung der DAX-Indices. Dabei würden bereits einige der neuen Aufnahmekriterien gelten. HelloFreshs (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) Aufstieg in den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde sich deshalb wohl um einhalbes Jahr verzögern. Stattdessen könnte Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) den Sprung in die DAX-Elite schaffen; Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) und/oder HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol Deutschland: HEI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: HLBZF) würden hingegen als Absteiger gehandelt. (03.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während sich Europas wichtigste Aktienindices am gestrigen Handelstag zunächst noch recht gut behaupten konnten, setzten später am Abend an den US-Börsen mit zunehmender Handelsdauer immer mehr Gewinnmitnahmen ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei habe sich das Umfeld der Börsen gegenüber dem Montag, an dem noch massive Kurszuwächse hätten gefeiert werden können, wenig verändert. Die US-Anleiherenditen seien nämlich weiter gesunken. Stark gestiegene Renditen seien ja bis zum Ende der Vorwoche noch der Grund dafür gewesen, dass sich viele Investoren aus den relativ zu Anleihen riskanteren Aktien zurückzogen hätten. Darüber hinaus habe es gestern eigentlich keine entscheidenden Nachrichten vonseiten COVID-19 bzw. der Impfstrategie zur Eindämmung der Pandemie gewesen und auch die Hoffnung auf das potenziell knapp USD 2 Bio. schwere Konjunktur-Hilfsprogramm von Präsident Joe Biden stehe weiter im Raum.