Zoom und andere Video-Telefonie-Dienste durften sich über viele Nutzer freuen

Amazon und andere Online-Händler

Auch die Online-Händler haben sich über die Entwicklungen in diesem Jahr freuen können, denn gerade Amazon hat ein großes Plus verzeichnen können. Aufgrund der Ausgangssperren und den anderen Beschränkungen hat sich der Einkauf für viele Haushalte auf das Internet verlagert. Das hat zur Folge, dass viele Einzelhändler und Geschäfte vor Ort in Insolvenz gegangen sind. Der Black Friday is gerade erst vorüber und bereits jetzt zeigt sich, dass Amazon und Co. deutlich höhere Absatzzahlen als noch im Vorjahr verzeichnen können. Dasselbe erwarten Experten auch für die Vorweihnachtszeit.



Auch andere Branchen profitieren

Neben den Online-Versandhändlern und Video-Telefonie-Anbietern gibt es aber eine weitere Branche, die ein großes Plus im Jahr 2020 verzeichnen durfte. Die Glücksspielindustrie hat in ganz Europa viel Zulauf gefunden. Beliebt waren die vielen Casinos und Sportwettenanbieter zwar schon zuvor, aber mit der Ausgangssperre und Schließungen viele Spielbanken, Spielotheken und Casinos deutschlandweit hat sich das Geschehen noch mehr auf die eigenen vier Wände beschränkt. Dabei freuen sich aber längst nicht nur die Casinos und Online Anbieter selbst, sondern auch die Spielehersteller. NetEntertainment ist einer dieser Spielehersteller, der einer der großen am Markt ist. NetEnt bietet Slots und Spielautomaten für Online Casinos an und konnte gerade in diesem Jahr eine noch größere Nachfrage als sonst verzeichnen. Neben NetEnt können aber auch Anbieter wie Evolution Gaming von der Krise profitieren. Evolution Gaming ist bekannt für innovative Live-Casino-Dienstleistung und Spiele wie Lightning Dice, Monopoly Live und viele andere. Neben diesen einzigartigen Eigenkreationen hat Evolution aber auch viele Standard-Casinospiele in hoher Qualität international verfügbar.



Die weitere Entwicklung

Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Trend fortsetzt, wenn in Europa endlich wieder die Normalität einkehrt. Gewohnheiten wie Video-Telefonie und Glücksspiel bequem von zuhause aus haben sicher ausreichend Potential sich auch in Zukunft weiterhin großer Beliebtheit erfreuen zu können. Ob das aber auch wirklich eintrifft, wird sich zeigen. (03.12.2020/ac/a/m)









