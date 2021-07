Wien (www.aktiencheck.de) - Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), hat ihre Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neben Bank of America hätten gestern aber auch Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ihre Q2-Zahlen präsentiert. Wie ihre Konkurrenten am Tag zuvor hätten beide die Gewinnerwartungen dank wesentlicher Rückstellungsauflösungen klar übertreffen können. Citigroup habe den Nettogewinn auf USD 6,2 Mrd. versechsfacht, habe aber bei den Erträgen einen Rückgang von 12% hinnehmen müssen. Die Citi-Aktien hätten 0,3% verloren. Wells Fargo habe mit dem ausgewiesenen Nettogewinn in Höhe von USD 6 Mrd. ebenfalls klar über den Erwartungen gelegen. Obwohl die Kreditvergabe an Verbraucher und Unternehmen deutlich gesunken sei und das Geschäft wegen der niedrigen Zinsen derzeit wenig lukrativ sei, habe Wells Fargo die konzernweiten Erträge um 11% auf USD 18,3 Mrd. gesteigert. Die Aktien von Wells Fargo hätten gestern gegen den schwachen Branchentrend um 4% zulegen können.Die Aktien von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) seien gestern deutlich unter Druck gekommen und hätten 7,1% verloren. Der Tourismuskonzern dürfte coronabedingt bis August weitere Reiseziele von seiner Angebotsliste (u.a. für Italien, Spanien, kanarische Inseln etc.) gestrichen haben. Zudem sei am Vortag bekannt geworden, dass der Deutschland-Chef von TUI das Unternehmen verlassen solle. (15.07.2021/ac/a/m)