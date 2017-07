Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA hat gestern nach Handelsschluss Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (nachbörsliche Kursreaktion: +0,8%) sein Ergebnis präsentiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (nachbörsliche Kursreaktion: -3 %) wiederum sei vor allem mit seinem Gewinn massiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unter anderem hätten deutlich gestiegene Kosten hierfür verantwortlich gezeichnet. Dafür sei die Entwicklung auf der Umsatzseite zufriedenstellend ausgefallen.Der britische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) habe gestern Ergebnisse aus der lange erwarteten Mystic-Studie in der Immunonkologie berichtet. Diese seien negativ gewesen und hätten den Aktienkurs des Unternehmens massiv belastet (-15,4%). Dies habe auch negative Auswirkungen auf den US-Konkurrenten Bristol-Myers Squibb (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) (-3,1%), der einen ähnlichen Ansatz verfolge. Deutlich positiv habe Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+3,1%) reagiert, die ihren Platz als Nummer 1 nun verteidigen könnten. (28.07.2017/ac/a/m)