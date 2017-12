Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den beobachteten Getreidesorten bleibt aufgrund der Überversorgung gedämpft, so die Analysten der Helaba.



Dies komme aktuell auch deutlich in der Markttechnik zum Ausdruck. Zwar habe Weizen sich zuletzt mit einem Satz wieder über die 400er-Marke retten können, die Charttechnik wirke aber labil. Bei Mais könnte es trotz der jüngsten sprunghaften Erholung bis in den Bereich der 350er-Widerstandslinie noch einmal zu einem Test der 330er-Marke kommen. Nach der leichten Erholung im Herbst würden Sojabohnen wieder die Unterstützungslinie bei 950 $¢/bu testen. Solange es nicht zu einem spürbaren Lagerabbau komme (2018/2019?), dürfte Getreide weiter in Lethargie verharren. (27.12.2017/ac/a/m)





