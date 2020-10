Bonn (www.aktiencheck.de) - In gesundheitspolitischen Fragen sind sich US-Präsident Donald Trump und Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden nur darin einig, dass die Medikamentenpreise in den USA zu hoch sind, so die Analysten von Postbank Research.



Darüber hinaus könnten die Wahlprogramme der Kandidaten nicht weiter auseinanderliegen: Trump verfolge seit seiner Wahl 2016 die Absicht, den 2010 unter Präsident Barack Obama verabschiedeten "Affordable Care Act" - der über 20 Millionen Amerikanern mit einer Krankenversicherung versorgt habe - aufzuheben, und unterstütze eine entsprechende Klage vor dem Supreme Court, die ab dem 10. November verhandelt werden werde. Biden plane das Gegenteil: Unter anderem mit der Senkung des Eintrittsalters in die staatliche Gesundheitsversorgung für Senioren, Medicare, möchte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten den Zugang zur öffentlichen Krankenversicherung ausweiten und zudem ihr Angebot verbessern - wenngleich weniger umfangreich als sein parteiinterner Konkurrent Bernie Sanders. Diese gegensätzlichen Positionen würden sich am Markt bei Aktien von privaten Krankenversicherern widerspiegeln. Denn Anleger würden sich sorgen, dass unter Biden mehr Amerikaner in die öffentliche Krankenversicherung wechseln könnten. Angesichts guter Umfragewerte von Biden und den Demokraten hätten Aktien der Branche weniger stark zugelegt als ihre Gewinnentwicklung gerechtfertigt hätte. Im Falle eines Wahlsiegs Donald Trumps dürften sie entsprechend aufatmen. (26.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.