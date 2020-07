"Die Aktienmärkte haben sich bereits von den Tiefstständen im März erholt und die Anleger betrachten die Situation inzwischen eher als Chance denn als Risiko", sage Henk Grootveld, Head of Trends Investing bei Lombard Odier Investment Managers. "Obwohl die meisten Unternehmen ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert haben oder gar nicht mehr aufstellen, scheinen sich die meisten Finanzanalysten auf die wirtschaftliche Erholung zu konzentrieren, noch bevor das Ausmaß und die Dauer des Abschwungs bekannt sind. Obwohl die Meinungen der Forscher im Gesundheitsbereich weit auseinandergehen, rechnen die meisten mit einer zweiten und dritten Welle von Coronavirus-Infektionen, solange es keinen wirksamen Impfstoff gibt. Laut "The Economist" ist die Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs in den nächsten zwölf Monaten vom Stand der Wissenschaft her genauso unwahrscheinlich wie eine bemannte Landung auf dem Mars im gleichen Zeitraum. Wenn nichts schiefgeht, wäre es theoretisch möglich, das Vorhaben in einem Jahr anlaufen zu lassen. Es dauert jedoch noch ein ganzes weiteres Jahr, um den Mars zu erreichen - oder 7,5 Milliarden Impfdosen zu produzieren.



Lenin sagte einst: "Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren." Die Pandemie hat dies sehr deutlich veranschaulicht, da Entwicklungen, die normalerweise Jahrzehnte dauern, in wenigen Wochen stattfanden. Angesichts dieser Ungewissheit konzentrieren wir uns mit unseren Anlagestrategien auf langfristige Trends, bei denen es am wahrscheinlichsten erscheint, dass sie anhalten oder gar an Dynamik gewinnen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Krisen wie Kriege, Depressionen oder wie in diesem Fall Pandemien Innovationen in großem Maßstab lostreten. Ohne den Zweiten Weltkrieg hätte es vermutlich nie ein Manhattan-Projekt gegeben. Ebenso wenig wäre ohne den Kalten Krieg mit dem Apollo-Programm ein Mensch auf dem Mond gelandet. Selbst das Gesetz der Schwerkraft wäre möglicherweise nicht entdeckt worden, wenn Isaac Newton sich nicht wegen der Pestepidemie in Quarantäne begeben hätte. Schwere Krisen können bereits in der Gesellschaft vorhandene, aber noch im Keim steckende Trends beschleunigen.



Unseren Erwartungen zufolge dürfte das auch auf die aktuell anhaltende Pandemie zutreffen, die bei mehreren langfristigen Trends zu bereits jetzt erkennbarem exponentiellem Wachstum führt. Am bedeutendsten ist das erneuerte Bewusstsein dafür, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Mit der Verhängung von Ausgangsbeschränkungen haben sich Regierungen und Gesellschaften auf Kosten des Wirtschaftswachstums eindeutig für die Gesundheit entschieden. Wir gehen davon aus, dass es im nächsten Jahrzehnt deutlichen Aufwind für den neuen Trend, der darauf abzielt, die gesamtgesellschaftliche Gesundheit zu potenziell niedrigeren Kosten zu verbessern, geben wird. Wir gehen davon aus, dass diese Trends sich erheblich auf die Wirtschaft im Allgemeinen und den Gesundheitssektor im Besonderen auswirken werden." (16.07.2020/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Anlageentscheidungen hängen immer von den Zukunftserwartungen ab, und aktuell ist die Unsicherheit aufgrund der COVID-19-Pandemie so groß wie selten, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers.Da ähnlich strenge Ausgangsbeschränkungen in der westlichen Welt das letzte Mal im Jahr 1666 verhängt worden seien, als es noch keine Zentralbanken gegeben habe, sei schwer abzuschätzen, ob die umfassenden Ankurbelungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken ausreichen würden, um eine Wirtschaftsdepression zu vermeiden.