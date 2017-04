Bei den politisch links argumentierenden Kandidaten Benoît Hamon und Jean-Luc Mélenchon zeige sich keiner bereit, zugunsten des anderen zurückzustehen. Dies würde die Chancen des linken Lagers jedoch deutlich erhöhen, einen Kandidaten in die Stichwahl zu bringen. Auch die Chancen des bürgerlichen Kandidaten, François Fillon, in die Endausscheidung zu kommen, hätten sich aufgrund der bestehenden Korruptionsvorwürfe markant reduziert. Damit habe sich die Wahrscheinlichkeit auf eine Stichwahl zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron Anfang Mai erhöht.



In Erwartung einer üblich hohen Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent gehe Sobotta davon aus, dass der neue Staatspräsident Emmanuel Macron heißen werde. Dieses Ergebnis dürfte von den Finanzmärkten mit Wohlwollen aufgenommen werden. Dort herrsche bereits jetzt gespannte Ruhe.



Im Vergleich zum Rest der Welt würden sich französische wie auch europäische Aktien seit mehreren Wochen überdurchschnittlich gut entwickeln. Die Renditedifferenzen zwischen französischen Staatspapieren und deutschen Bundesanleihen würden sich allerdings seit Monaten auf ungewöhnlich hohen Niveaus bewegen, seienaber in den vergangenen Wochen nicht weiter angestiegen.



Obwohl sich die europäische Wirtschaft in einer Aufschwungsphase befinde, entwickle sich das französische BIP-Wachstum unterdurchschnittlich. Dies liege hauptsächlich an strukturellen Problemen. Dazu gehöre eine relativ hohe Steuerlast für Unternehmen und Arbeitnehmer. Zudem seien Löhne und Arbeitsverhältnisse stark reglementiert und würden Unternehmen wenig Spielraum bieten, um auf Konjunkturschwankungen zu reagieren. Das hemme die Schaffung von Vollzeitarbeitsplätzen und führe zu verstärkter Zeitarbeit, was zu einer Verzerrung der Arbeitslosenrate führe. Diese liege über dem Durchschnitt der Währungsgemeinschaft. Die sozialen Sicherungssysteme seien vergleichsweise großzügig und teuer, so dass die Staatsverschuldung langsam aber stetig ansteige. (18.04.2017/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem im vergangenen Jahr Umfragen zum Brexit in Großbritannien und den Präsidentschaftswahlen in den USA zu falschen Prognosen geführt hatten, zeigen sich die Finanzmärkte im europäischen Superwahljahr leicht verunsichert, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.Zwar habe das Ergebnis der niederländischen Parlamentswahlen etwas beruhigt, mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich stehe allerdings der wichtigste europäische Urnengang in diesem Jahr an. Die Wahrscheinlichkeit für ein von den Finanzmärkten befürchtetes Szenario, wonach es zu einer Präsidentschaft von Marine Le Pen komme, habe sich nach Einschätzungen von Swisscnato in den letzten Wochen reduziert.