Der Handel in den betroffenen Wertpapieren wird an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 24. September 2018 eingestellt. Bis dahin können die Wertpapiere am Handelsplatz Börse Frankfurt gehandelt werden, sofern sie weiterhin von einem Spezialisten betreut werden.



Können bis zum 24. September auch weiterhin Kaufaufträge für die betroffenen Aktien aufgegeben werden?



Grundsätzlich ist es auch weiterhin möglich, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen. Ist es dem zuständigen Spezialisten nicht möglich, sich mit weiteren Beständen des betreffenden Wertpapiers einzudecken, kann es sein, dass Kauf-Orders nicht mehr bedient werden können. Darüber hinaus können einzelne Werte auf Antrag vom Handel ausgesetzt werden.



Welche Hersteller, bzw. welche Betäubungsmittel sind betroffen?



Betroffen sind Cannabis, Marihuana und ähnliche Substanzen (z.B. Cannaboide), welche unter Luxemburger Recht als illegal gelten. Die Anweisung bezieht sich auf Firmen und deren Wertpapiere, die ihre Geschäftstätigkeit schwerpunktmäßig im Cannabis-Sektor haben. Dies betrifft auch Unternehmen, die einen Großteil ihrer Investitionen - z.B. über Tochterunternehmungen - im Cannabis-Sektor tätigen. Große pharmazeutische Firmen, die innerhalb ihrer sehr breiten Produktpalette einige Produkte mit Cannabis/Cannaboiden anbieten, sind von dieser Regelung nicht betroffen (z.B. Bayer, Novartis etc). Deutsche Werte sind davon nicht betroffen.



Anhand welcher konkreten Kennzahlen und Schwellen definieren Sie, dass ein Unternehmen Cannabis als Hauptgeschäftsfeld hat?



Betroffene Werte unterliegen einer individuellen Abwägung. Die Aufnahme von Werten bzw. die (weitere) Bedienung von Werten bei Clearstream Banking S.A. erfolgt grundsätzlich aufgrund einer risikogestützten Analyse, bei der unter anderem, jedoch nicht nur, rechtliche Aspekte berücksichtigt werden.



Clearstream bietet die Abwicklung entsprechender Aktien seit Jahren an, weshalb kommt es erst jetzt zu dieser negativen Einschätzung?



Clearstream Banking S.A. hat im Vorfeld seiner Ankündigung in seiner Funktion als Zentralverwahrer von seiner lokalen Aufsichtsbehörde in Luxemburg Leitlinien für den Umgang mit Cannabis-bezogenen Wertpapieren erhalten. Diese befolgt das Unternehmen selbstverständlich.



Aus welchem Grund folgt die Deutsche Börse der Rechtsauffassung ausgerechnet ihrer luxemburgischen Tochter?



Die Clearstream Banking S.A. (Luxemburg) verwahrt für die Clearstream Banking AG (Frankfurt) deren Bestand an ausländischen Wertpapieren. Durch die Entscheidung der Clearstream Banking S.A. ist die Clearstream Banking AG technisch nicht mehr in der Lage, Dienstleistungen für die betroffenen Werte anzubieten. Dies betrifft bis auf Weiteres nicht deutsche Werte. (27.06.2018/ac/a/m)





