Die Unnachgiebigkeit auf beiden Seiten sei auch dadurch zu erklären, dass sich die ehemaligen Partner Saudi-Arabien und VAE auseinandergelebt hätten. So hätten die VAE die um Saudi-Arabien aufgebaute Koalition im Yemen-Krieg im Jahr 2019 verlassen, während der kürzlich zwischen den VAE und Israel vereinbarte Frieden nicht im Sinne von Saudi-Arabien gewesen sei. Die VAE seien hingegen irritiert von der raschen Wiederannäherung zwischen Saudi-Arabien und Qatar gewesen, nachdem beide Länder jahrelang Sanktionen gegen das Land aufrechterhalten hätten. Kurz: Die Vertrauensbasis zwischen den beiden Regierungen sei in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden.



Die Spannungen in der OPEC dürften allerdings nur ein Vorgeschmack auf das sein, was auf die Mitglieder des Kartells in den nächsten Jahren zukomme. Denn die OPEC-Länder würden in einem kaum zu lösenden Dilemma stecken. Würden sie die Ölvorräte so schnell wie möglich aus dem Boden holen, um dem absehbaren klimapolitikbedingten Nachfragerückgang zuvorzukommen, würden sie für eine Angebotsflut und einen Absturz der Ölpreise sorgen. Würden sie sich hingegen disziplinieren, dürften große Teile der 1,21 Billionen Barrel an Ölreserven, die in den OPEC-Ländern lägen, ungenutzt bleiben, weil im Rahmen der Klimapolitik neue klimaneutrale Technologien bald das Ruder übernehmen würden.



Agiere man weiterhin im Kartell, das an den globalen Ölreserven einen Marktanteil von knapp 70% habe, wäre die erste Alternative wirtschaftlich desaströs. Die Ölpreise könnten bei einer Politik der ungehemmten Ölförderung ohne weiteres auf 20 bis 30 US-Dollar/Barrel fallen und dauerhaft dort verharren, ohne dass man sich in der Zwischenzeit auf das neue Zeitalter eingestellt hätte. Für einzelne OPEC-Staaten hingegen könne dieser Weg auf den ersten Blick Sinn machen, so lange sich der Rest des Bündnisses weiterhin diszipliniert verhalte, weil dann der Preiseffekt weniger stark wäre. Das dürfte hinter der Drohung der VAE stehen, gegebenenfalls aus der OPEC auszusteigen. Dieser Weg dürfte aber nicht funktionieren, weil sich das die anderen OPEC-Staaten nicht gefallen lassen und die Disziplin dann eben doch nicht einhalten würden. Die OPEC wäre am Ende.



Sowohl Saudi-Arabien als auch die VAE würden wissen, dass die Zeit der Öl- und Erdgaswirtschaft, auf denen ihre Länder fast ausschließlich beruhen würden, endlich sei und sie einen massiven Transformationsprozess durchlaufen müssten. Saudi-Arabien sei aber offensichtlich der Meinung, dass dies am besten gelinge, wenn man den Ölpreis so lange wie möglich auf einem auskömmlichen Niveau halte. Die VAE möchten die Transformation rascher vorantreiben, wofür in einem kürzeren Zeitraum mehr Geld benötigt werde.



Vor diesem Hintergrund hätten die VAE in den vergangenen Jahren massive Investitionen in die Ölwirtschaft getätigt, darunter auch Raffinerien, und die sich daraus ergebenden Rohstofffrüchte sollten zeitnah geerntet werden. Nachdem diese Strategie durch den coronabedingten Nachfrageeinbruch torpediert worden sei, möchte man nun, da die Weltwirtschaft sich wieder erhole, an den alten Weg anknüpfen. Dieser sei aber nicht kompatibel mit der Strategie Saudi-Arabiens.



Andere Länder in der OPEC dürften ähnliche Überlegungen wie die VAE anstellen. Je stärker die globale Nachfrage nach Erdöl in den kommenden Jahren zurückgehe, desto heftiger dürfte der Kampf um Marktanteile insbesondere zwischen den OPEC-Staaten ausgefochten werden. Möglicherweise gehe das gescheiterte OPEC-Treffen vom Juli 2021 als ein erster Sargnagel des seit 61 Jahren bestehenden Ölkartells ein, selbst wenn man in den nächsten Wochen doch noch eine Einigung erzielen sollte. (08.07.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen im Zentrum der gescheiterten OPEC-Gespräche, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der eigentliche Protagonist sei aber die Klimapolitik, die das Ende des Kartells einleiten könnte.Die OPEC-Gespräche von Anfang Juli seien nach derzeitigem Stand gescheitert. Zwei traditionell und ehemals enge Partner, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), hätten sich nicht über die Förderstrategie in den nächsten Monaten einig werden können. Vordergründig gehe es um die Struktur eines neuen Abkommens und politische Spannungen zwischen den beiden Ländern, tatsächlich gehe es aber um die beste langfristige Strategie für die OPEC-Mitglieder, wie mit dem zu erwartenden klimabedingten Nachfragerückgang bei Öl umzugehen sei.Für andere OPEC-Mitglieder würde die Definition von April 2020 als neuen Basismonat Nachteile bedeuten, da sie in diesem Monat weniger produziert hätten als im Oktober 2018. Außerdem würden die VAE das Ansinnen der übrigen OPEC-Staaten ablehnen, das Grundsatzabkommen vom April 2020, das zwei Jahre dauern sollte, bis Ende 2022 zu verlängern. Da man zunächst also kein Abkommen getroffen habe, bleibe - so die Interpretation des Marktes - das alte Abkommen bestehen, sodass der Weg zu einer höheren Förderung versperrt bleibe. Im Grunde genommen spreche aber auch vieles dafür, dass die VAE ihre Förderung über die vereinbarte Menge hinaus erhöhen würden und Saudi-Arabien dies dann stillschweigend toleriere, um einen offenen Bruch mit den VAE oder gar deren formellen OPEC-Ausstieg zu verhindern. Insofern würden die Analysten den Preissprung beim Öl für nicht nachhaltig halten.