Berlin (www.aktiencheck.de) - Die tariflichen Arbeitszeiten in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) in Deutschland liegen schon heute auf einem internationalen Rekordtief, so der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dr. Michael Stahl, Chefvolkswirt von Gesamtmetall: "Der internationale Vergleich zeigt, dass die deutschen M+E-Unternehmen schon heute mit den weltweit kürzesten tariflichen Arbeitszeiten auskommen müssen. Eine weitere Arbeitszeitverkürzung, noch dazu mit Lohnausgleich, wie derzeit von der IG Metall in der Tarifrunde gefordert, würde diese schon kritische Position im internationalen Vergleich weiter verschlechtern. Wir brauchen nicht weniger Arbeit, sondern flexible Arbeitszeitmodelle und mehr Arbeitszeitvolumen, um die Bedarfe der Unternehmen und der Beschäftigten in Einklang zu bringen."Deutschland ist mit mehr als 1.100 Milliarden Euro Umsatz der weltweit drittgrößte M+E-Produzent hinter China und den USA. (10.01.2018/ac/a/m)