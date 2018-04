Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Präsident Macron lässt sich als großer Europäer feiern, aber verhält sich völlig uneuropäisch, so Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander zur EU-Entsenderichtlinie in der BILD-Zeitung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Hintergrund:Die Entsenderichtlinie der EU schreibt vor, dass selbst bei eintägigen Dienstreisen in ein EU-Land umfangreiche Nachweise darüber mitzunehmen sind, dass der dienstreisende Mitarbeiter mindestens so viel verdient wie er im Tarifsystem des Ziellandes verdienen würde. Faktisch entsteht so unter dem Deckmantel der Sozialpolitik eine massive Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs - einer der "vier Freiheiten", die die Grundsäulen der EU bedeuten und die - etwa in den verhandlungen mit Großbritannien - sonst so demonstrativ aus unverhandelbar gelten. (04.04.2018/ac/a/m)