Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Karsten Tacke, Geschäftsführer Tarif- und Sozialpolitik und stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall, zum Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zum Rückkehrrecht aus Teil- in Vollzeit:"Der Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts enthält Belastungen für die Unternehmen, die ebenso schwerwiegend wie unnötig sind.Die Belastungen sind unnötig, weil bei uns in der M+E-Industrie die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit in noch nicht einmal 2% der Unternehmen Fälle scheitert. Dort, wo sie scheitert, gibt es betriebliche Gründe, die die Ausweitung nicht möglich machen. Sie sind schwerwiegend, weil unter dem Deckmantel der planbaren befristeten Teilzeit ein unplanbares ständiges Rückkehrrecht auf die frühere Arbeitszeit geliefert wird.