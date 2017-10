Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anlässlich der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen zum Themenkomplex Arbeit und Soziales weist der Arbeitgeberverband Gesamtmetall auf die überragend wichtige Rolle der Begrenzung der Arbeitskosten hin. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zander forderte zudem die Überarbeitung des Arbeitszeitrechts: "Die in Deutschland geltenden Regelungen zur Arbeitszeit müssen modernisiert werden. Sie werden den Wünschen und Bedürfnissen von Unternehmen und Beschäftigten in der digitalen Arbeitswelt nicht mehr gerecht. Ein erster, lange überfälliger Schritt wäre die Anwendung der Vorgaben der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie in Deutschland."Zander betonte die große Verantwortung der Parteien im Rahmen der Sondierungsgespräche. "Die nächste Bundesregierung kann gerade im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik unser Land ein entscheidendes Stück effizienter und dynamischer machen. Nur so bleibt der Sozialstaat zukunftsfähig." (30.10.2017/ac/a/m)