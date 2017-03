Ansonsten hätten sich die Kursbewegungen in Europa mehrheitlich auf Titel aus der zweiten Reihe konzentriert. Dabei hätten die Aktien von Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) gestern erneut unter Druck gestanden, nachdem die Papiere des Transport- und Logistikunternehmens schon am Vortag aufgrund von Ermittlungen der US-Behörden wegen Preisabsprachen mehr als sieben Prozent nachgegeben hätten.



Für die Aktien der britischen Einzelhändler (u.a. Marks & Spencer (ISIN: GB0031274896, WKN: 534418, Ticker-Symbol: MA6), Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) und WM Morrison (ISIN: GB0006043169, WKN: 880225, Ticker-Symbol: MZP) sei es gestern ein überwiegend guter Tag gewesen. Die meisten Titel hätten im Sog guter Quartalszahlen von Next (ISIN: GB0032089863, WKN: 779551, Ticker-Symbol: NFG) (+8%) ebenfalls zulegen können.



In den USA sei es im Großen und Ganzen zu keinen deutlichen Kursbewegungen gekommen. Die Aktien von Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) hätten knapp ein Prozent nachgegeben, nachdem das Unternehmen seinen Jahresausblick für 2017 nach unten genommen habe. (24.03.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) fielen im gestrigen Handel um knapp zwei Prozent, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund seien in erster Linie Gerüchte über eine bevorstehende Kapitalerhöhung gewesen.