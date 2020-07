Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (02.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Wichtiger Lieferant in Zeiten der Pandemie - AktienanalyseUm der Welt in der Corona-Krise rasch Tests, Impfungen und Medizin zur Verfügung stellen zu können, sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bis Ende des Jahres 2021 rund 31 Mrd. Dollar nötig, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein für die Entwicklung von Impfstoffen würden von den Experten 18 Mrd. Dollar veranschlagt. Die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 sei die eine Sache, die Verpackungen für die entsprechenden Wirkstoffe die andere. Damit es nicht zu einem Engpass komme, dafür sorge Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF). Das Unternehmen sei mit seinen pharmazeutischen Verpackungslösungen aus Glas und Kunststoff in Zeiten der Pandemie ein wichtiger Lieferant. Mehr als 80 Prozent des Umsatzes erziele Gerresheimer mit der Pharmabranche. Mit einem Produktionsvolumen von rund drei Mrd. Fläschchen pro Jahr und einem Marktanteil von 30 Prozent zähle die Firma zu den Top 3 am Markt. Um die Nachfrage bedienen zu können, würden die Düsseldorfer derzeit in zusätzliche Kapazitäten investieren. "In Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden wir alles tun, um alle anstehenden Covid-19-Impfstoffkampagnen zu unterstützen", sage Gerresheimer-Vorstandschef Dietmar Siemssen.Laut Commerzbank dürfe sich das Unternehmen Hoffnung machen, in den kommenden beiden Jahren zusätzliche Einnahmen von 16 Mio. Euro pro Jahr zu generieren. Auch 2020 dürfte es trotz Lockdown zu einem Wachstum kommen. Siemssen habe die Prognose bestätigt, den Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern zu wollen. Die operative Marge solle das Vorjahresniveau erreichen.Interessant sei auch die Charttechnik: Nachdem die Gerresheimer-Aktie rund fünf Jahre lang zwischen 75 und 80 Euro ausgebremst worden sei, sei ihr nun der Ausbruch nach oben gelungen. Mit 85,35 Euro markierte die MDAX-Aktie ein Rekordhoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2020)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: