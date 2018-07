Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

73,70 EUR +0,34% (27.07.2018, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

73,65 EUR +0,07% (27.07.2018, 11:54)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (27.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Der Kapitalmarkt sei nach Einschätzung der Experten noch skeptisch und preise das sich abzeichnende Upgrading des Geschäftsmodells und die Wachstumsbeschleunigung noch nicht ein.Von vielen seit geraumer Zeit angemahnt, erweitere Gerresheimer ihr Geschäftsmodell nun mit der Übernahme der Sensile Medical AG, Schweiz, zu einem "vernünftigen" Kaufpreis, wie die Analysten betonen würden, in Richtung Original Equipment Manufacturer (OEM) für Drug Delivery (DD) Plattformen mit Connectivity-Fähigkeiten. Damit sichere sich das Düsseldorfer Unternehmen die Zukunftsfähigkeit in Zeiten aufkommender Digitalisierung. Das Umsatzwachstum solle sich durch das neue Geschäftsfeld mittelfristig beschleunigen.Die vorgelegte neue Planung scheine den Analysten ausreichend konservativ und der vorübergehende Schuldenaufbau zügig rückführbar.Die EQUI.TS-Schätzung orientiere sich an der neuen Guidance und nehme einen zusätzlichen Risikoabschlag vor.Eine schwierige Phase, wie ein Blick in die Vergangenheit bei Gerresheimer bestätige, so dass die Plananpassung für diese Zeit um ca. - 100 BP auf eine adj. EBITDA-Marge von 21,7% den Analysten "adäquat" erscheine.Die von den Aktienexperten nach eingehender Analyse angehobene Schätzung eröffnet Bewertungspotenzial, weshalb die Research-Boutique EQUI.TS GmbH ihr Kaufurteil für die Gerresheimer-Aktie bekräftigt, so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann von der EQUI.TS GmbH in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2018)