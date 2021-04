Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

89,05 EUR +0,51% (15.04.2021, 10:49)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produkt¬spektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. (15.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Solide ins neue Jahr gestartet? - AktienanalyseDer Verpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat zum Jahresauftakt von einer anhaltend guten Nachfrage der Pharmaindustrie profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im ersten Quartal organisch um 3,7 Prozent auf knapp 303 Mio. Euro geklettert, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 6,1 Prozent auf 54,2 Mio. Euro erhöht. Der bereinigte Nettogewinn sei um mehr als ein Drittel auf 18,5 Mio. Euro gestiegen. "Wir sind ausgezeichnet unterwegs, um unsere Ziele für 2021 zu erreichen", so Firmenchef Dietmar Siemssen. Diese würden ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Umsatzrendite von 22 bis 23 Prozent vorsehen.An der Börse habe sich die Begeisterung in Grenzen gehalten. Und auch Analysten hätten verhalten reagiert. David Adlington von J.P. Morgan habe darauf verwiesen, dass positive Sondereffekte aus dem Verkauf von Grundstücken in Deutschland hineingerechnet und zugleich corona-bedingte Kosten herausgerechnet worden seien. Ähnlich verhalte es sich mit dem Ergebnis je Aktie, denn im ersten Quartal 2021 seien zudem geringere Abschreibungen angefallen und es hätten sich auch Steuereffekte ausgewirkt. Alles in allem also sei der Start von Gerresheimer in das neue Jahr wie erwartet eher träge gewesen, so Adlington. Das seit Wochen anhaltende Seitwärtsgeschiebe gehe damit weiter. (Ausgabe 14/2021)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:89,10 EUR +0,51% (15.04.2021, 10:34)