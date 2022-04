Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (14.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Orderbuch ist gut gefüllt - AktienanalyseDer Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI) ist mit viel Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den drei Monaten bis Ende Februar hätten die Düsseldorfer den Umsatz im Jahresvergleich um 22,4 Prozent auf 370,8 Mio. Euro gesteigert. Aus eigener Kraft habe das Wachstum bei gut 19 Prozent gelegen. Der Großteil davon sei auf eine höhere Nachfrage zurückgegangen, sechs Prozentpunkte hätten auf Preiserhöhungen basiert, habe Finanzchef Bernd Metzner erklärt. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um 13,5 Prozent auf 61,5 Mio. Euro gestiegen, organisch habe sich ein Plus von 10,6 Prozent ergeben. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Auch das zweite Quartal sei positiv angelaufen: "Unser Orderbuch ist gut gefüllt, und wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage unserer Kunden", habe Metzner gesagt. Die Unternehmensführung werde daher mutiger: Für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr rechne sie nun mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum aus eigener Kraft, statt wie bisher mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich. Der Ausblick für das bereinigte EBITDA sei zwar unverändert geblieben - es solle weiterhin um einen hohen einstelligen Prozentsatz zulegen. Metzner habe jedoch betont, dass die Prognose angesichts der guten Geschäftsdynamik zu den Halbjahreszahlen nochmals Thema werden könnte.Was an der Börse außerdem für Erleichterung gesorgt habe: Metzner sehe angesichts des Ukraine-Kriegs nur begrenzte Geschäftsrisiken - man sei mit Blick auf Gaslieferverträge gut aufgestellt und habe die Bezugspreise für relevante Geschäftsbereiche auch langfristig abgesichert, so der Manager. Die Gerresheimer-Aktie sei daher auf einem guten Weg, die jüngsten Verluste wieder aufzuholen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: