Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produkt¬spektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. (16.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) mit dem Rating "kaufen" ein.Beim Düsseldorfer Konzern sei die jüngste Wachstumsbeschleunigung überraschend kräftig (Q2-Core: org. +7,1%; Q1-Core: org. +3,1%) ausgefallen, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben. Die höheren Umsätze seien auf Kostensteigerungen (Energie, Rohstoffe) getroffen, die in den kommenden Monaten zunehmend weitergegeben werden sollten, würden sich die Aktienexperten überzeugt geben, denn die Pricingpower sei hoch. Die adj. EBITDA-Q2-Marge sei um -70BP auf 21,7% gesunken. In H2/21 dürfte nach Expertenmeinung die Marge bei hoher Kundennachfrage wieder wachsen (H2/21 über H1/21), weshalb der Guidance-Korridor ausdrücklich bestätigt worden sei.Im Kerngeschäft expansiv, sorge die anlaufende globale Corona-Impfkampagne für zusätzliche und über die kommenden Jahre hohe Nachfrage nach Vails. GXI spüre grundsätzlich Rückenwind aus ihren Kundenmärkten; Digitalisierung und Konnektivität seien Game-Changer in der Industrie und werden vom Düsseldorfer Konzern adressiert ("formula G"), würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Analyse zu Gerresheimer AG schreiben. Folglich halte die Investitionsphase mindestens im Geschäftsjahr 2021 noch an.Der temporäre Margendruck habe die Börse verschreckt. Unterdessen sei die Bewertung an der Börse interessant. Das aktuelle Kursniveau sehen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, als Kaufgelegenheit. (Analyse vom 16.07.2021)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: