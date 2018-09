Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (19.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Der Kapitalmarkt habe das sich abzeichnende Upgrading des Geschäftsmodells und die Wachstumsbeschleunigung bei Gerresheimer AG weitgehend eingepreist, davon zeige sich die Research-Boutique in der vorgelegten Studie überzeugt. Nun gelte es die strategischen Fortschritte wie auch die operative Entwicklung zu bewerten. Mehr Details würden mit dem Q3-Bericht am 11.10.18. veröffentlicht werden. Bis dahin laute die Empfehlung der Aktienexperten "halten".Mit der Übernahme der Sensile Medical AG aus der Schweiz erweitere der Düsseldorfer Konzern sein Geschäftsmodell geschickt. Nun würden sich die Fragen nach dem Integrationsfortschritt stellen und wie man mit den kundenseitigen Veränderungen umgehen werde. Und auch im Konzernvorstand gäbe es wichtige Änderungen.Der langjährige Chef des Autozulieferers Stabilus, D. Siemssen, solle ab 1.11.18 neuer CEO werden, während die operative Verantwortung weiterhin bei L. Burkhardt und A. Schütte liegen werde. Der derzeitige CFO und Vorstandssprecher R. Beaujean dagegen werde seinen laufenden Vertrag nicht über den 30.04.2019 hinaus verlängern. Ein Nachfolger werde gesucht.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Gerresheimer-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link