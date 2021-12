Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

84,55 EUR +1,81% (16.12.2021, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

84,50 EUR +1,20% (16.12.2021, 11:02)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Anleger hin- und hergerissen - AktienanalyseDer Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) profitiert weiter von der hohen Nachfrage nach Glasampullen, Spritzen und Kunststoffverpackungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Geschäftsquartal bis Ende August sei der Umsatz im Jahresvergleich um 9,4 Prozent auf 382 Mio. Euro gestiegen, wie der MDAX-Konzern mitgeteilt habe. Allerdings hätten gestiegene Kosten etwa für Kunststoffgranulat, Strom und Gas das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) um 0,2 Prozent auf 74,8 Mio. Euro gedrückt. Die Marge habe sich um 1,9 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent verschlechtert. Unter dem Strich habe Gerresheimer 20,3 Mio. Euro verdient - und damit gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr.Finanzchef Bernd Metzner habe zu beschwichtigen versucht: "Die Volatilität bei Rohstoffen ist nichts Neues für den Markt", so der Manager. "Ich denke, dass wir 60 Prozent der Inflationskosten an unsere Kunden weiterleiten werden." In den Verträgen gebe es entsprechende Klauseln. Die restlichen 40 Prozent sollten als temporärer Effekt in den kommenden Monaten kompensiert werden. Bei seiner Prognose sehe das Management daher auch keinen grundlegenden Anpassungsbedarf, habe aber eingeräumt, dass die operative Gewinnmarge im laufenden Geschäftsjahr eher am unteren Ende der Zielspanne von 22 bis 23 Prozent landen dürfte. Beim Umsatz im Kerngeschäft stelle der Konzern mit einem währungsbereinigten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich dagegen nun das obere Ende des ursprünglichen Erwartungskorridors in Aussicht.Auch laut Berenberg-Analyst Scott Bardo sollte die Energiepreisentwicklung beherrschbar sein. Er sei zudem der Meinung, dass die Preissetzungsmacht des Spezialglasherstellers vom Markt unterschätzt werde - und habe daher seine Kaufempfehlung mit Kursziel 109 Euro (aktuell: 83,52 Euro) erneut bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: