Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

62,30 EUR +2,30% (26.02.2018, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

62,45 EUR +2,55% (26.02.2018, 14:30)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (26.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Aktienanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Im Schlussquartal habe Gerresheimer den Umsatz um 4,7% (organisch +6,7%) auf 374 Mio. EUR gesteigert. Das adj. EBITDA habe sich um 18,3% auf 97,6 Mio. EUR verbessert, worin allerdings ein positiver Einmaleffekt von 3,6 Mio. EUR enthalten gewesen sei. Die EBITDA-Marge sei auf 26,1% (Q4 2016: 23,1%) gestiegen. Trotz der guten Q4-Entwicklung sei der Umsatz im Gesamtjahr 2017 um 2,0% auf 1,35 Mrd. EUR (organisch -1,8%) gesunken. Das adj. EBITDA habe sich leicht um 1,0% auf rund 311 Mio. EUR (Marge: 23,1%, 2016: 22,4%) verbessert.Im Segment Plastics & Devices sei 2017 durch eine geringere Nachfrage einiger Pharmakunden ein Umsatzrückgang um 1,1% (organisch -1,4 %) auf 757 Mio. EUR verbucht worden. Das adj. EBITDA habe u.a. von Preisanpassungsklauseln, Kostenmanagement und einer verbesserten Produktivität bei Spritzensystemen profitiert und sei um 5,5% auf rund 215 Mio. EUR gestiegen (inkl. positiver Einmaleffekt von 3,6 Mio. EUR). Der Bereich Primary Packaging Glass habe unter einer rückläufigen US-Entwicklung gelitten und einen um 3,0% (organisch -2,2%) geringeren Umsatz von 592 Mio. EUR verzeichnet. Der Umsatzrückgang habe sich auch im adj. EBITDA niedergeschlagen, das um 7,0% auf 116 Mio. EUR zurückgegangen sei.Bereinigt um Währungseffekte rechne Gerresheimer für 2018 mit einem Umsatz zwischen 1,35 und 1,40 Mrd. EUR. Das adj. EBITDA (ebenfalls vor Währungseinflüssen) solle zwischen 305 und 315 Mio. EUR liegen. Aus der US-Steuerreform ergebe sich in Q1 ein positiver Einmaleffekt von 50 bis 55 Mio. USD, außerdem dürfte die Konzernsteuerquote zukünftig leicht sinken. Aufgrund der weiterhin schwierigen Situation in Nordamerika und der aktuell ungünstigen Währungsentwicklung habe der Analyst seine Gewinnschätzungen für 2018 und die Folgejahre etwas gesenkt. Nach dem schwächeren Geschäftsjahr 2017 rechne er ab 2018 wieder mit einer besseren operativen Entwicklung, die allerdings durch Gegenwind von der Währungsseite gebremst werden dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: