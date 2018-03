Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (05.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.In der vergangenen Woche haben drei Vorstandsmitglieder Gerresheimer-Aktien erworben. So hat Andreas Schütte am 27.02.2018 724 Gerresheimer-Aktien zum Kurs von 61,80 EUR und am 26.02.2018 4.245 Stück zum Kurs von 61,60 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 44.743,20 EUR und 261.481,25 EUR. Dr. Lukas Burkhardt hat ferner am 26.02.2018 ein Paket von rund 1.750 Gerresheimer-Aktien zum Kurs von 62,48 EUR und am 23.02.2018 6.000 Gerresheimer-Aktien zum Kurs von 62,10 EUR erworben, was Transaktionsvolumen von 109.331,55 EUR und 372.628,00 EUR entspricht. Am 23.02.2018 hat außerdem Rainer Beaujean 9.259 Stück zum Kurs von 61,15 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen hat 566.167,62 EUR betragen.Wie die Gerresheimer AG am 22.02 mitteilte, konnte sie in Q4 den Umsatz um 4,7% und organisch sogar um 6,7% steigern. Damit ist 2017 der Umsatz leicht um 2% auf EUR 1.348,3 Mio. gesunken. Die währungsbereinigten Umsätze betrugen EUR 1.361,6 Mio., ein Minus von 1,8%. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine weiteren wichtigsten Kennziffern verbessern. Das Adjusted EBITDA stieg 2017 auf EUR 310,8 Mio., währungsbereinigt auf EUR 314,3 Mio. Die Profitabilität, gemessen als Adjusted EBITDA-Marge, lag mit 23,1% deutlich über dem bereits starken Vorjahreswert von 22,4%. Das bereinigte Konzernergebnis hat sich bei EUR 127,5 Mio. stabilisiert. Der Operative Cash Flow lag mit EUR 204,6 Mio. über dem Wert des Vorjahres von EUR 197,4 Mio. Ferner erwartet Gerresheimer 2018 deutlich positive Effekte aus der US-Steuerreform, wie der letzten Pressemitteilung zu entnehmen ist.Aufgrund der weiterhin schwierigen Situation in Nordamerika und der aktuell ungünstigen Währungsentwicklung hat Ulle Wörner, Aktienanalyst der LBBW, seine Gewinnschätzungen für die Gerresheimer-Aktie für 2018 und die Folgejahre etwas gesenkt. Nach dem schwächeren Geschäftsjahr 2017 rechne er ab 2018 wieder mit einer besseren operativen Entwicklung, die allerdings durch Gegenwind von der Währungsseite gebremst werden dürfte. Mittelfristig sieht er weiter gute Wachstumsperspektiven und bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Gerresheimer-Aktie. Aufgrund der reduzierten Gewinnschätzungen senkt er aber sein Kursziel von 74,00 auf 71,00 EUR.Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:63,55 EUR +1,27% (05.03.2018, 16:47)