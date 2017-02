Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (24.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktie: Rücksetzer nach Zahlen - AktienanalyseDer Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat gewohnt solide Zahlen abgeliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Düsseldorfer hätten ihre Umsätze im Gesamtjahr 2015/16 (bis Ende November) um 7,2 Prozent auf 1,375 Mrd. Euro steigern können. Das EBITDA habe sich gar um 17,2 Prozent auf 307 Mio. Euro erhöht. Dennoch sei die Gerresheimer-Aktie unter Druck geraten - und zwar deutlich. Anleger hätten noch mehr erhofft, das gelte auch für den Ausblick. Nicht einmal die kräftige Dividendenerhöhung von 23,5 Prozent habe Anleger aus der Reserve locken können. Die Gerresheimer-Aktie sei um mehr als vier Prozent eingeknickt.Aus technischer Sicht sei der Rücksetzer zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Denn das Papier habe sich gerade von einem schwachen Schlussquartal mit Verlusten von mehr als zehn Prozent erholt und das Rekordhoch im Bereich um 76 Euro ins Visier genommen. Der Ausbruch aus der seit Monaten laufenden Seitwärtsbewegung sei damit vertagt worden. Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Denn langfristig betrachtet befinde sich die Gerresheimer-Aktie weiterhin im Aufwärtstrend. Zudem, so Analysten, dürfte die Geschäftsdynamik im Jahresverlauf anziehen.Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:73,53 EUR -0,93% (24.02.2017, 16:16)