Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Mit einem Kursrutsch um 5% habe die Börse überraschend negativ auf die jüngsten Zahlen von Gerresheimer reagiert. Dabei habe der Hersteller von Pharmabehältern ein Wachstum auf breiter Front vermelden können. Der Konzernumsatz sei um 7,2% auf 1,376 Mrd. Euro geklettert, wobei der organische Zuwachs bei 2,9% gelegen habe. Deutlich kräftiger sei das bereinigte EBITDA vorangekommen, das gleich um 17% auf 307,8 Mio. Euro habe zulegen können, gleichbedeutend mit einer Margensteigerung um fast zwei Punkte auf 22,4%. An der erfreulichen Entwicklung sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende gleich um 23,5% auf 1,05 Euro je Aktie angehoben werden solle.Für eine kleine Enttäuschung möge die Prognose für das laufende Jahr gesorgt haben, die "nur" ein Wachstum von Umsatz und operativem Gewinn um 4% vorsehe. Abgesehen davon, dass die Experten diese Prognose für gewohnt konservativ halten würden, habe der Vorstand aber gleich auch seine Erwartung für das nächste Jahr bekräftigt, in dem der Umsatz nochmals um 4 bis 5% und zugleich die EBITDA-Marge auf über 23 % ansteigen solle. Angesichts der stabilen Geschäftsaussichten messe man der Gerresheimer-Aktie mit einem KGV für 2018 von unter 15 weiteres Potenzial bei.Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:73,05 EUR +0,43% (20.02.2017, 17:35)