Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

64,05 EUR +0,79% (06.03.2018, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

64,10 EUR 0,00% (06.03.2018, 11:42)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (06.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Analysten würden das Bewertungspotenzial der Aktien auf ca. 15% taxieren; obgleich im Markt noch eine skeptische Stimmung zu dem Traditionsunternehmen vorherrsche. Tatsächlich würden die Fachanalysten ein schwaches Q1/18 (Bekanntgabe am 12.04.18) erwarten. Das How is How der Pharmaindustrie zähle zur Kundschaft. Gerade in den USA, dem weltweit größten und wichtigsten Pharmamarkt, sei eine Verunsicherung zu spüren, auch hervorgerufen durch die anhaltenden Diskussionen dort um Gesundheitsreform oder Handelspolitik (NAFTA). Diese Belastungsfaktoren scheinen noch aktuell, gleichwohl in den Aktienkursen verarbeitet zu sein, so die Experten. Das H2/18 solle dann Wachstumsimpulse setzen, denn neue Produkte stünden vor der Markteinführung.Die Gerresheimer AG habe bereits das Geschäftsjahr 2017 (01.12.16 bis 30.11.17) wegen vorrübergehender Verunsicherungen in der Kundschaft mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Das Wachstum des Welt-Pharmamarktes habe sich 2017 - wie auch der für das Unternehmen wichtige USD - deutlich abgeschwächt. Gleichwohl, die Dividende solle steigen, denn die Profitabilität habe erhöht werden können. Künftig wachse der Markt wieder; durch Produktinnovationen solle GXI im Gj.2018 daran partizipieren, würden sich die Fachanalysten zuversichtlich geben.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Gerresheimer-Aktie in einer Ersteinschätzung mit "kaufen" ein. (Analyse vom 06.03.2018)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: