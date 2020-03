Xetra-Aktienkurs Geratherm Medical-Aktie:

Kurzprofil Geratherm Medical AG:



Geratherm Medical (ISIN: DE0005495626, WKN: 549562, Ticker-Symbol: GME) ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Health Care Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory.



Die Wurzeln von Geratherm Medical liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bietet Geratherm Medical ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben.



Die Geratherm Medical AG stellt ihren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentriert sich Geratherm Medical auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung.



Die Geratherm Medical AG ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse- im so genannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical AG im so genannten German Entrepreneurial Index und im German Health-Care Index vertreten. (09.03.2020/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Geratherm Medical-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Geratherm Medical AG (ISIN: DE0005495626, WKN: 549562, Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Auch in Krisenzeiten wie diesen gebe es Profiteure, wenngleich wenige, der Anlegerschaft fehle oft der Mut, zu tiefroten Kursen einzusteigen. Doch ein Blick auf die Geratherm Medical AG könnte derzeit lohnend sein, denn das Unternehmen stelle Fiebermesser her und habe Geräte für die Lungenfunktionsprüfung - Themen, die in der Corona-Virus-Problemlage gefragt seien. Das Medizintechnikunternehmen aus dem thüringischen Ort Geschwenda (südlich von Erfurt) produziere in Teilen selbst, in Teilen in China und sei dem Vernehmen nach derzeit lieferfähig, profitiere also von der gestiegenen Nachfrage. Vielleicht gelinge es Geratherm-Gründer und Lenker Dr. Gert Frank nun, in neue Ertragsdimensionen hineinzukommen.In den vergangenen acht Jahren habe sich der Umsatz zwar von 15 Mio. bis auf rund 22 Mio. Euro hochgeschraubt, auf der Ertragsseite sei Frank jedoch nicht nachhaltig über eine Gewinnmarge von 10% hinausgekommen. Geratherm verfüge über eine solide Bilanz, gut zwei Drittel seien durch Eigenkapital hinterlegt. Mit einem nennenswerten Anteil des Cash-Bestandes sei Frank zudem am Kapitalmarkt aktiv und habe über den Zeitraum ein gutes Händchen bewiesen, wenngleich dieser "Eigenhandel" nicht zum operativen Zweck eines Medizintechnikunternehmens gehöre.Operativ sei Geratherm eher behäbig unterwegs und sollte auch mit dem im April zur Veröffentlichung anstehenden Jahreszahlen 2019 nicht negativ überraschen. Ein Überschuss von 0,20 Euro je Aktie sei mindestens zu erwarten. Auch eine Dividende werde bezahlt. Und was die Corona-Nachfrage in dem marktengen Titel auslösen könne, sei schwer vorauszusagen.