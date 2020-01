LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

919,00 EUR -1,45% (21.01.2020, 11:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

992,00 CHF -0,15% (21.01.2020, 10:49)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Neuer VR-Präsident und neues VR-Mitglied: Andreas Koopmann, der seit 2012 das Amt des VR-Präsidenten innehabe, werde sich an der GV 2020 (14. April) nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Yves Serra, der zehn Jahre lang (bis 2019) die Geschicke des Konzerns als CEO geleitet habe, werde als neuer VR-Präsident vorgeschlagen werden. Hubert Achermann, derzeit unabhängiges VR-Mitglied, solle künftig als VR-Vizepräsident fungieren. Zudem solle Peter Hackel, CFO von Straumann, neu im VR Einsitz nehmen, da Roman Boutellier altersbedingt aus dem Gremium ausscheide. Bis das neue Mitglied vollständig evaluiert sei, werde sich der VR vorübergehend aus acht (statt neun) Mitgliedern zusammensetzen.Neuer Leiter von GF Machining Solutions (GF MS): Ivan Filisetti werde ab dem 1. Juli 2020 die Leitung von GF MS übernehmen. Herr Filisetti besitze einen Abschluss in Maschinenbau, Spezialgebiet Automatisierung und Robotik, und bringe auch die erforderliche Berufserfahrung mit. Seit 2009 sei er bereits für GF MS tätig und habe davor Managementpositionen bei zwei europäischen Werkzeugmaschinenherstellern bekleidet. Der aktuelle Leiter von GF MS, Pascal Boillat, habe das Pensionsalter erreicht, werde seinem Nachfolger aber bis Sept. 2020 noch beratend zur Seite stehen.Georg Fischer habe wesentliche Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung angekündigt, da weitere Mitglieder das Rentenalter erreichen würden. Der vorgeschlagene neue Verwaltungsratsvorsitzende, Yves Serra, sei der bisherige langjährige CEO von Georg Fischer. Die Einhaltung der Best Practices in der Unternehmensführung werde durch Huber Achermann und weitere unabhängige Verwaltungsratsmitglieder sichergestellt. Es sei davon auszugehen, dass die neuen Mitglieder mit ihrer Kompetenz und ihrem Know-how eine gute Ergänzung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sein würden. Lichvar erwarte, dass Georg Fischer seine erfolgreiche Strategie weiter verfolgen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: