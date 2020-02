Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Georg Fischer-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

800,50 EUR +0,13% (26.02.2020, 10:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

853,00 CHF -1,73% (26.02.2020, 10:14)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (26.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Piping Systems (PS) robust: PS habe in Europa stark abgeschnitten, während die übrigen Divisionen zu kämpfen gehabt hätten. So habe PS im GJ19, trotz ungünstiger Wechselkurse, ein org. Umsatzplus von 1,3% realisieren können (VontE: 0,4%). Die EBIT-Marge habe bei 11,9% und damit leicht unter VontE (12,1%) gelegen.Casting Solutions (CS) sehr schwach: Der Umsatz von CS habe im GJ19 unter der rückläufigen Automobilproduktion in Deutschland und China gelitten. Dabei seien die Zahlen im 2H19 etwas weniger negativ ausgefallen (tiefere Vgl.basis). Im GJ19 sei der Umsatz von CS org. um -9,7% gesunken (VontE: -7,4%), dies nicht zuletzt auch wegen des Verkaufs einiger Eisengiessereien. Die ber. EBIT-Marge habe gerade mal 2,3% erreicht (VontE: 3,4%), eine Folge der geringeren Werksauslastung und der höheren Anlaufkosten bei GF Linamar. Die restrukturierungsbed. Sondereffekte hätten CHF 46 Mio. betragen (VontE: CHF 48 Mio.).Machining Solutions (MS) rückläufig: Der Umsatz von MS sei im GJ19 um -7,5% gesunken(VontE: -6,5%). Damit lag MS zwar immer noch über Marktniveau, sah und sieht sich aber einer geringen Nachfrage nach Investitionsgütern gegenüber, so Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research. Die EBIT-Marge habe 5,9% erreicht (VontE: 5,5%).Mit CHF 25 je Aktie liege die Dividende sowohl über der Analysten- (CHF 20) wie der Konsensprognose (CHF 22).Georg Fischer habe im GJ19 einen schwachen Umsatz und ein leicht negatives 2H verzeichnet. Handelsspannungen und Verunsicherung hätten die Kernmärkte von Georg Fischer, insbesondere die Auto- und Investitionsgütermärkte belastet. Trotz des Verkaufs unrentabler Bereiche seien die EBIT-Margen aufgrund der geringen Auslastung und hoher Anlauf- und Restrukturierungskosten unter Druck geblieben. Die positive Nachricht sei, dass Piping, die Säule der positiven Anlagebeurteilung des Analysten, weiterhin stark sei. Georg Fischer sei gut aufgestellt, um von künftigen strukturellen Trends zu profitieren, aber die Prognose des Unternehmens erscheine wenig inspirierend.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Georg Fischer-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 1.150. (Analyse vom 26.02.2020)