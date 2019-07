Börsenplätze Georg Fischer-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

847,00 CHF -1,28% (22.07.2019, 09:45)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (22.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Niedrigere Umsatzprognose: Den Analystenerwartungen zufolge würden die Negativfaktoren auch im GJ19 anhalten, vor allem die schwache Autoindustrie und Nachfrage in China. Dies werde sich vor allem auf Casting Solutions (CS) auswirken, für das Lichvar seine Umsatzschätzungen für das GJ19 deutlich senke. Andererseits erwarte er aufgrund des Starts größerer Projekte im 2H19 einen Umsatzanstieg bei Piping Systems (PS) und Machining Solutions (MS). Dies werde den Rückgang im 1H19 jedoch kaum wettmachen. Das mittelfristige Umsatzpotenzial sei nach Ansicht des Analysten mehr oder weniger intakt, und das Unternehmen dürfte weiterhin ein profitables Wachstum erzielen.Aufgrund des niedrigeren Umsatzes gehe Lichvar (vor allem bei CS) von einer geringeren Kapazitätsauslastung aus, was die Profitabilität schwächen werde. Zudem berücksichtige er Umstrukturierungskosten bei CS, die im GJ19 negative Auswirkungen von etwa 480 Bp auf die EBIT-Marge von CS (125 Bp auf die Konzernmarge) und auch im GJ20 gewisse Auswirkungen haben würden. Lichvar senke seine EBIT-Marge für MS leicht und erhöhe sie für PS. Georg Fischer dürfte im GJ20 aufgrund eines besseren Geschäftsmix und neuer Effizienzmaßnahmen wieder profitables Wachstum verzeichnen.Lichvar senke die Umsatzprognose und erwarte, dass die geringere Kapazitätsauslastung die Rentabilität von Georg Fischer belasten werde. Er berücksichtige die neuen Restrukturierungskosten, die sowohl das CS- als auch das Konzernergebnis beeinflussen würden (v.a. im GJ19). Die Auswirkungen auf den FCF seien weniger deutlich. Aus Sicht des Analysten biete das aktuelle Geschäftsportfolio von Georg Fischer weiterhin langfristiges Potenzial für profitables Wachstum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link